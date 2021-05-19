Спасатели принимают участие в поиске пропавшего туриста в Адыгее. Скриншот https://www.instagram.com/p/CPDQOotr0mS/

19 мая 2021, 17:57

Спасатели Кубани подключились к поискам пропавшего в Адыгее туриста

В поисках пропавшего на реке Белой туриста принимают участие 40 спасателей, в том числе спасатели из Краснодарского края. Поиски осложняет поднявшийся уровень воды в реке, сообщило МЧС по Адыгее. 

Как писал "Кавказский узел", вечером 8 мая в поселке Каменномостский Майкопского района три человека сорвались в горную реку Белую. 11 мая  тело погибшего туриста было найдено в 30 километрах ниже по течению реки Белой. 14 мая спасатели обнаружили тело второго  пропавшего туриста. .

Несчастным случаем на реке Белой заинтересовались следователи, начав процессуальную проверку. По данным Следственного комитета, одного туриста из Астраханской области, который фотографировался у реки, стало уносить сильным течением реки, его земляк пытался помочь, но его также понесло течением. Проходивший мимо 36-летний житель Калмыкии бросился на помощь утопающим, но не удержался и тоже упал в воду.

В Майкопском районе Адыгеи продолжается поиск туриста, пропавшего на реке Белой 8 мая. Обследование русла реки Белой и береговой линии  проводится ежедневно вот уже 10 дней.  Всего в поисково-спасательной операции задействовано более 40 человек,  техника,  плавсредства и беспилотный летательный аппарат. Помощь оказывают спасатели Краснодарского края. Из-за прошедших в горах осадков уровень реки поднялся, что осложняет поиски, но, по словам сотрудников МЧС, прекращаться они не будут, пока судьба пропавшего туриста не станет известна, сообщило сегодня ГТРК "Адыгея". 

Зона поиска разбита на участки. Проводится повторное обследование русла реки Белой и береговой линии, сообщили сегодня "Кубанские новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС Адыгеи.

Примечание:

"Спасатели решили привлечь всадников к поискам туристов в Адыгее", "Дошло до суда дело о гибели трех человек в реке Сулак", "Шести туристам в Абхазии потребовалась помощь спасателей".

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