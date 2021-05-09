Жители Абхазии в День Победы поделились воспоминаниями о родных-фронтовиках

09 мая 2021, 19:00

Праздничные мероприятия ко Дню Победы прошли сегодня во всех районах Абхазии. Фронтовики избегали говорить о своих подвигах в Великой Отечественной войне, рассказали их близкие, назвав своей обязанностью передать детям память о погибших родственниках.

В Сухуме прошли военный парад и шествие "Бессмертного полка"

Торжественные мероприятия в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошли сегодня во всех районах Абхазии, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Минкультуры республики.

В частности, по его словам, в Сухуме, несмотря на сильный дождь и шквалистый ветер, прошли акция «Бессмертный полк» и военный парад. В акции "Бессмертный полк" приняли участие более 40 человек, вышедших с портретами своих родственников - участников Великой Отечественной войны. При этом все участники соблюдали социальную дистанцию и использовали средства защиты от заражения коронавирусом.

"В первый раз «Бессмертный полк» прошел в Абхазии в 2016 году, тогда в нем приняли участие две с половиной тысячи человек. Сейчас в связи с непогодой и антиковидными запретами было всего 40 участников", - сообщил представитель минкультуры Абхазии.

По его словам, шествие «Бессмертного полка» завершилось у памятника Неизвестному солдату, после чего там прошел военный парад, в котором приняли участие 17 парадных расчетов военнослужащих российской военной базы Южного военного округа и Минобороны Абхазии, всего 607 человек.

"Парад сопровождал военный оркестр седьмой российской военной базы. В составе пеших колонн выступили авиационная группа Минобороны Абхазии, артиллерийская группа, служащие погрануправления СГБ Абхазии и ФСБ России в республике, а также представители МЧС, МВД, Государственной миграционной службы и курсанты Сухумского высшего общевойскового командного училища", - сообщил представитель минкультуры.

У памятника Неизвестному солдату была организована полевая кухня, где всех желающих угощали солдатской кашей с тушёнкой, а в Гудауте возле мемориала павшим в Великой Отечественной войне прошел торжественный митинг. Там собравшиеся провели шествие от центра города до мемориала и возложили цветы к памятнику. Торжественные митинги прошли и в других районах Абхазии, рассказал представитель минкультуры.

Сейчас в Абхазии живут 28 ветеранов войны, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" зампредседателя Республиканского совета ветеранов Закан Нанба. "Всего в Великой Отечественной войне участвовали 55,5 тысячи жителей Абхазии. С фронта не вернулись 17,5 тысячи человек. 22 жителя Абхазии удостоены звания Героя Советского Союза, трое стали полными кавалерами ордена Славы", - сказал Нанба.

Родственники фронтовиков назвали День Победы семейным праздником

Участница торжественного митинга в Гудауте Ариана Капба рассказала, что вместе с родственниками всегда участвует в мероприятиях в День Победы. По словам девушки, ее дед Дорофей Капба прошел всю войну, но при этом никогда не рассказывал родным об ужасах войны.

"Он говорил, что это был долг каждого, и не считал себя героем, хотя у него было много наград. Для нас это семейный праздник действительно со слезами на глазах. Нашего дедушки уже нет, теперь мы приходим к мемориалу с его портретом", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Сухума Алексей Кварчия сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что вместе с семьей каждый год принимает участие в торжественных мероприятиях. В этом году, несмотря на непогоду, его семья также пришла к памятнику Неизвестному солдату.

"Меня ребенком водили и рассказывали о войне, теперь я обязан рассказывать о ней своим детям. Ведь ничего хуже войны не может быть. Память о героях должна сохраняться из поколения в поколение. У меня прабабушка прошла войну в медсанбате, спасла тысячи людей", - рассказал мужчина.

Два деда жительницы Сухума Аллы Гунба участвовали в Великой Отечественной войны, один из них погиб под Сталинградом. "Моя мама никогда не видела своего отца, а бабушка всю жизнь продолжала ждать, так и не вышла замуж, хотя вдовой она стала в 24 года. Второй дед закончил войну в Германии, вернулся весь израненный. Мы их помним и передаем информацию о них нашим детям и внукам", - рассказала женщина корреспонденту «Кавказского узла».

День Победы - общий праздник многих народов, считает уроженец Сухума Беслан Эршба. Мужчина рассказал, что давно живет в Москве, но в День Победы всегда приезжает в Сухум, чтобы почтить память своего деда-фронтовика, который был ранен на Курской дуге и пришел домой живым.

"Он прошел тяжелые испытания, как миллионы других советских людей, и никогда нам не рассказывал о своих подвигах. В День Победы только надевал ордена и пока мог, ехал на встречу с однополчанами. Сейчас уже нет из них никого [в живых]", - рассказал Беслан Эршба корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Сухума Нонна Акиртава рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что для ее семьи День Победы – это семейный праздник. "Мы всегда ходили с портретами наших героев, но в этом году из-за пандемии не пошли. У меня очень старенькая мама, ей 92 года, поэтому опасаемся коронавируса. Ее родители - участники войны. Дома обязательно накроем традиционный стол, выпьем "боевые сто грамм", вспомним наших родных, на долю которых выпало столько лишений", - сказала Нонна Акиртава.

Жительница Сухума Вика Агрба сообщила, что в Великой Отечественной войне принимали участие два ее двоюродных деда. "Наш долг – помнить, рассказывать об этом последующим поколениям. Для этого важны мероприятия в этот священный день: парад, «Бессмертный полк». Чтобы помнили", - рассказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Сегодня, по словам женщины, они всей семьей ходили смотреть парад, ели солдатскую кашу, а потом дома накрыли столы и пригласили родных и близких. "У нас остался патефон и военные пластинки от бабушки. Мы его отремонтировали и теперь традиционно собираемся за столом и под патефон поем любимые с детства песни, смотрим фотографии, поминаем", - сообщила женщина.

Саида Циба рассказала, что сегодня вместе с тремя сыновьями пришла к могиле Неизвестного солдата в Сухуме, чтобы возложить цветы и вспомнить всех героев войны. "У моей бабушки трое сыновей ушли на фронт и не вернулись, она всю свою жизнь оплакивала их. Старший успел семью создать, моя мама родилась. А младшие совсем мальчишки были. Всю жизнь она посвятила их памяти, искала могилы, ездила на них, пока могла, ухаживала", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, теперь она навещает могилы в канун 9 мая. "Мы с семьей ездили под Москву, где лежит один мой дядя. Там все убрано, ухожено, на мемориале сотни имен людей, которые пали смертью храбрых в битве за Москву, в их числе мой дядя", - рассказала Саида Циба.

Материалы, связанные с участием уроженцев Кавказа в Великой Отечественной войне, а также о влиянии войны на жизнь жителей региона "Кавказский узел" разместил на специальной тематической странице "Мифы и правда о Победе".