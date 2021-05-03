Следователи допросили Арутюняна по делу о свержении конституционного строя

03 мая 2021, 10:53

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян дал следователям Генпрокуратуры свидетельские показания по делу о свержении конституционного строя, сообщил сегодня сам политик.

Араик Арутюнян был допрошен по уголовному делу о свержении конституционного строя и, по его словам, предоставил следователям "всю имеющуюся информацию по озвучиваемым вопросам".

Арутюнян добавил, что "учитывая общественное требование раскрыть ход и причинно-следственную связь событий во время войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года, в рамках своих полномочий предоставит ответы на некоторые вопросы", сообщает сегодня "Интерфакс".

Президент был допрошен следователями Генпрокуратуры Нагорного Карабаха в качестве свидетеля, уточняет сегодня "Новости-Армения".

По данным Генпрокуратуры, уголовное дело было возбуждено 10 декабря 2020 года "на основе сообщения о преступлении, поданного группой действующих в Арцахе (Нагорном Карабахе. – Прим. "Кавказского узла") общественных организаций", информирует издание. Версия следствия в публикациях не приводится.

Напомним, военные действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".