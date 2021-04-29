Задержан подозреваемый в нападении на главу Минздрава Южной Осетии

29 апреля 2021, 21:08

Житель Цхинвала Геннадий Габараев подозревается в нападении на и.о. министра здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгия Тотчиева, отчиталось сегодня МВД.

На исполняющего обязанности министра здравоохранения и социального развития Южной Осетии было совершено нападение.

"Сегодня в дежурную часть управления внутренних дел Цхинвала поступило заявление от Георгия Феликсовича Тотчиева, исполняющего обязанности министра здравоохранения и социального развития Республики Южная Осетия, о том, что ему нанесли телесные повреждения. Пострадавший отметил, что телесные повреждения ему причинил 34- летний житель столицы 27 апреля примерно в 21:30 мск возле гостиницы "Иристон"", - сообщили в пресс-службе МВД корреспонденту "Кавказского узла".

Задержан житель Цхинвала Геннадий Габараев, собранный материал передан в Генеральную прокуратуру Южной Осетии, добавили в ведомстве.

В ведомстве не сообщили, что послужило причиной конфликта.

Комментариев задержанного или его официальных представителей не поступало.

Как писал "Кавказский узел", доктор медицинских наук Георгий Тотчиев был назначен на пост министра здравоохранения и социального развития 7 июня 2017 года.