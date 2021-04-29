29 апреля 2021, 17:00

Сотрудники Минэкономики Армении ответили акцией протеста на увольнение с работы

Сокращенные сотрудники региональных отделов министерства экономики Армении провели сегодня митинг у здания правительства. Глава министерства посоветовал им искать работу.

На акцию протеста у здания правительства вышли сегодня попавшие под сокращение сотрудники Минэкономики Армении.

Министр экономики проводит оптимизацию без оснований, сокращаются представители региональных структур, которые занимались работой с сельскохозяйственными предприятиями, сообщило сегодня АМИ "Новости Армения". 

В каждом отделении управления вместо девяти-десяти сотрудников остаются три, сообщил один из участников акции протеста Артур Ханвелян, который работал в управлении инноваций и мониторинга Лорийской области. Участники акции протеста заявили о намерении продолжить борьбу и обратиться во все структуры, включая премьер-министра и вице-премьера, отмечается в публикации. 

В результате оптимизации в отделе сельскохозяйственного консультирования, инноваций и мониторинга министерства экономики Армении работы лишатся 69 человек, проинформировало сегодня издание News.Am.

К участникам акции протеста вышел и.о. министра экономики Ваан Керобян. Он пояснил, что из 459 рабочих мест в Минэкономики осталось 390. "Сотрудники по закону получат компенсации, им будет дано время найти работу. Это решение было принято еще в декабре. Решение принимал не я", - заявил Керобян. Министр также отметил, что работает с 13 лет и не было и дня, чтобы он был безработным. ""Если человек хочет работать, он точно найдет работу", - процитировало его слова издание.

Ваан Керобян был назначен министром экономики 26 ноября 2020 года. На этом посту он сменил Тиграна Хачатряна, подавшего в отставку после войны в Нагорном Карабахе, сообщил  30 марта "Sputnik Армения". 

Подробнее об обострении карабахского конфликта говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне конфликта "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Карабах: худой мир или война?". Новости о протестных акциях размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Протесты в Армении"

Примечание:

"Протесты у Генпрокуратуры Армении переросли в столкновения активистов с полицией", "Обвинения в протестах против Пашиняна предъявлены 27 жителям Сюникской области", "Участники "Акции молчания" в Ереване потребовали активнее возвращать из Азербайджана пленных".

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