Мэром Кизилюрта назначен Магомед Магомедов

28 апреля 2021, 23:40

Депутаты горсобрания Кизилюрта проголосовали за назначение мэром города Магомеда Магомедова, который ранее возглавлял Минспорта Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", с декабря 2018 года должность главы Кизилюрта занимал Малик Патахов, возглавлявший ранее отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений. Ранее пост градоначальника, с 2013 года, занимал Алмаз Беков. Он также участвовал в конкурсе на пост мэра.

Депутаты горсобрания единогласно утвердили кандидатуру Магомеда Магомедова на должность главы Кизилюрта, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте мэрии. Отмечается, что голосование было открытым, на пост главы города претендовали двое действующих заместителей мэра Кизилюрта - Алмаз Беков и Магомед Магомедов.

Магомедов с начала апреля был исполняющим обязанности мэра, сообщила "Молодежь Дагестана". С сентября 2012 года и до назначения на должность заместителя главы Кизилюрта, исполняющего обязанности мэра, Магомед Магомедов занимал должность министра по физической культуре и спорту Дагестана, отмечается в сообщении.