28 апреля 2021, 23:40
Мэром Кизилюрта назначен Магомед Магомедов
Депутаты горсобрания Кизилюрта проголосовали за назначение мэром города Магомеда Магомедова, который ранее возглавлял Минспорта Дагестана.
Как писал "Кавказский узел", с декабря 2018 года должность главы Кизилюрта занимал Малик Патахов, возглавлявший ранее отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений. Ранее пост градоначальника, с 2013 года, занимал Алмаз Беков. Он также участвовал в конкурсе на пост мэра.
Депутаты горсобрания единогласно утвердили кандидатуру Магомеда Магомедова на должность главы Кизилюрта, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте мэрии. Отмечается, что голосование было открытым, на пост главы города претендовали двое действующих заместителей мэра Кизилюрта - Алмаз Беков и Магомед Магомедов.
Магомедов с начала апреля был исполняющим обязанности мэра, сообщила "Молодежь Дагестана". С сентября 2012 года и до назначения на должность заместителя главы Кизилюрта, исполняющего обязанности мэра, Магомед Магомедов занимал должность министра по физической культуре и спорту Дагестана, отмечается в сообщении.
"Кавказский узел" ранее сообщал, что возглавлявший Кизилюрт с 2008 по 2013 годы Устархан Алюков в октябре 2017 года был приговорен к четырем годам условного заключения по делу о незаконной продаже пакета акций "РусГидро". Суд признал его виновным по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В феврале 2018 года года против Алюкова были возбуждены два новых дела по той же статье.