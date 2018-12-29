Новый мэр назначен в Кизилюрте

29 декабря 2018, 21:35

Главой Кизилюрта стал Малик Патахов, возглавлявший отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений, сообщила сегодня пресс-служба мэрии.

Мэра Кизилюрта депутаты городского собрания избрали сегодня в ходе открытого голосования единогласным количеством голосов.

На должность мэра Кизилюрта проходил конкурс, третий этап которого завершился поздно вечером 28 декабря. В ходе личного собеседования шесть основных кандидатов, отобранных по итогам тестирования на знание законодательства и избирательного права, представили членам комиссии свое видение будущего развития Кизилюрта. Комиссия решила представить депутатам двух кандидатов - начальника отдела архитектуры, градостроительства и земельных отношений Малика Патахова и заместителя начальника отдела экономики администрации города Батырбека Минбулатова, рассказал Курбан Нажмудинов, начальник управления администрации главы и правительства Дагестана по вопросам местного самоуправления.

В ходе открытого голосования, депутаты городского собрания единогласным количеством голосов утвердили на должность мэра кандидатуру Малика Патахова, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте администрации Кизилюрта.

Малик Патахов до избрания на пост мэра с 2014 года работал в должности начальника отдела архитектуры, градостроительства и земельных отношений. Общий стаж муниципальной службы - 24 года, сообщила пресс-служба мэрии.

Ранее пост градоначальника с 2013 года занимал Алмаз Беков. Он также участвовал в конкурсе на пост мэра, проходившем в ноябре, написал "Черновик" 12 ноября.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что возглавлявший Кизилюрт с 2008 по 2013 годы Устархан Алюков в октябре 2017 года был приговорен к четырем годам условного заключения по делу о незаконной продаже пакета акций "РусГидро". Суд признал его виновным по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В феврале этого года против Алюкова были возбуждены два новых дела по той же статье.