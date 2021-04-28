Кубанская сторонница Навального пожаловалась на условия административного ареста

28 апреля 2021, 10:52

Перед задержанием силовики стучали в дверь и представлялись сотрудниками соседней студии, заявила активистка Краснодарского штаба Навального Марьям Дадашева. Она простудилась в ходе многочасового ожидания суда, а затем восемь суток провела в холодном спецприемнике, рассказывается в публикации "Протокола".

Как писал "Кавказский узел", 19 апреля силовики задержали в Краснодаре сторонницу оппозиционера Алексея Навального Алипат Султанбегову, опубликовавшую видеоролик в "Тик-токе". В тот же день была задержана активистка штаба Марьям Дадашева за ролик с анонсом акции в поддержку Навального в той же соцсети. Султанбегова получила десять суток административного ареста, а Дадашева - восемь. Адвокат Михаил Беньяш счел задержание Дадашевой попыткой помешать протестам сторонников оппозиционера Алексея Навального. Суд счел Дадашеву организатором митинга в поддержку Навального, но в ролике, который рассматривался на заседании, она не призывала к участию в мероприятии, заявил адвокат Дадашевой Феликс Вертегель. При этом она является блогером и рассказывает своим подписчикам о том, что происходит в Краснодарском крае, указал адвокат.

21 апреля, когда по всей России проводились акции в поддержку Навального, на площади перед зданием администрации Краснодарского края, по данным местного штаба оппозиционера, собралось более двух тысяч протестующих. К площади были стянуты силовики, там отключили уличное освещение, но активисты зажгли фонарики. Задержания начались уже после того, как протестующие начали расходиться - силовики хватали активистов по одному. На 19 задержанных в Краснодаре активистов составлены протоколы об участии в несанкционированном митинге, еще двух силовики сочли организаторами акции.

Марьям Дадашева после освобождения из спецприемника сообщила, что была задержана на студии, где работает на себя. "У меня была закрыта дверь и сотрудники представлялись психологом, который работает рядом со мной. То есть никто не говорил, что это уголовный розыск. У меня была закрыта дверь, а они несколько раз стучались и представлялись как психолог. Я не открывала, но когда уже закончила работу со своим клиентом, я, конечно же, выпустила ее и, соответственно, зашли они. <...> Задержание происходило при моей клиентке. Конечно же она была в шоке, не понимала, что происходит. Она была удивлена. Я пыталась ей вкратце объяснить, что я не занимаюсь ничем противоправным", - приводятся слова Дадашевой в материале "Активистка «Штаба Навального» вышла на свободу после 8 суток ареста", опубликованном "Протоколом" 27 апреля.

Активистка отметила, что ее задерживали впервые. "Когда ты оказываешься в такой ситуации, получается, что все твои права идут к черту и они вообще ничего не значат. Когда они стояли за дверью, с помощью, видимо, каких-то своих связей, они отключили мне мобильный интернет. У меня не было возможности об этом как-то сообщить. Хорошо, что мне смогли дозвониться и так вызвать адвоката. Так узнали, что меня задержали", - рассказала Марьям Дадашева.

Как и Алипат Султанбегова, Дадашева провела первую ночь в камере для административно задержанных. "Это было дичайше, потому что очень холодно, очень узкая лавочка. Ты не можешь поспать, а даже если принесут тебе книгу, почитать - там тусклый свет. Рядом в камере находятся какие-то непонятные люди", - добавила блогер.

Дадашеву и Султанбегову доставили в суд в девять часов утра, но заседание состоялось только в шесть часов вечера. "На протяжении всего этого времени мы находились в автобусе с девятью молодыми людьми. Часть из них потом забрали. Кто-то из них был задержан за наркотики, и уже не в первый раз, кто-то был в состоянии алкогольного опьянения. Одного мужчину стошнило. В общем, все это сюрреалистичная какая-то была картина. Было очень холодно, мы заболели. У нас была температура", - пожаловалась Марьям Дадашева.

По ее словам, в спецприемнике, куда ее поместили после суда, также было холодно. "Мы продолжали болеть, пока нам не привезли таблетки, чтобы мы выздоравливали. Опять же, ты болеешь, но все равно находишься в холоде", - отметила Дадашева.

Она добавила, что "очень обидно сидеть в спецприемнике за действительно безобидное видео". "Когда ты знаешь, что на просторах того же Тик-Тока очень многие чуть ли не призывают к какому-то насилию, пропагандируют наркотики <...>. Эти люди ходят на свободе. Есть люди, которые сделали в огромные разы больше, чем ты со своим маленьким видео, и ты, действительно, не сделал ничего противозаконного, но по какой-то причине ты находишься в месте, где должны находиться другие люди", - резюмировала Марьям Дадашева.

Краснодарский штаб Навального был открыт еще перед президентскими выборами 2018 года, указано в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". После акции 21 апреля прокуратура Москвы приостановила деятельность всех штабов Навального на фоне подготовки Мосгорсуда к рассмотрению иска о признании их экстремистской организацией. Штабы оппозиционера на юге России прекращают публикации в соцсетях, но их сотрудники продолжат работу в частном порядке, заявили сторонники Навального в Волгограде, Краснодаре, Махачкале и Ростове-на-Дону.