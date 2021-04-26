Борцы с Северного Кавказа принесли сборной России 8 золотых медалей чемпионата Европы

26 апреля 2021, 03:20

Восемь золотых медалей из 13 выиграли для российской сборной на чемпионате Европы борцы из Дагестана, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Чечни.

Как писал "Кавказский узел", чемпионат Европы по борьбе проходил в Варшаве. Во второй день соревнований, 20 апреля, золотые медали выиграли Загир Шахиев и Алихан Жабраилов из Дагестана (весовые категории до 65 кг и до 97 кг) и Исраил Касумов из Чечни (весовая категория до 70 кг).

Чемпионат Европы по борьбе завершился в Варшаве 25 апреля. Российские спортсмены завоевали 22 медали - 13 золотых, пять серебряных и четыре бронзовые - и заняли первое место в общекомандном зачете, пишет РБК.

Помимо Загира Шахиева, Алихана Жабраилова и Исраила Касумова золотые медали в копилку российской сборной принесли вольники Абасгаджи Магомедов (до 61 кг) и Магомед Курбанов (до 92 кг) из Дагестана. В греко-римской борьбе чемпионами стали Жамболат Локьяев из Кабардино-Балкарии (до 63 кг), Адлан Акиев из Чечни (до 82 кг) и Муса Евлоев из Ингушетии (до 97 кг), говорится в сообщении на сайте Федерации спортивной борьбы России.

Выходец из Северной Осетии Сергей Козырев в финальном поединке уступил турецкому спортсмену и стал серебряным призером. Бронзовые медали из числа выходцев из регионов юга России выиграли Милад Алирзаев из Дагестана (до 87 кг).