Бывший боец UFC Антигулов арестован по делу о хулиганстве

20 апреля 2021, 18:16

Суд в Махачкале заключил под стражу до 4 мая Гаджимурада Антигулова по обвинению в хулиганстве. Арест спортсмена связан с дракой на свадьбе в конце 2020 года, сообщили в суде.

Как писал "Кавказский узел", бывший боец UFC Гаджимурад Антигулов был задержан по подозрению в незаконном хранении оружия. Как сообщили в МВД Дагестана 16 апреля, полицейские обнаружили оружие в его доме в ходе обыска в связи с обвинением в хулиганстве и причинении вреда здоровью. При этом ведомство не пояснило, в связи с чем ведется расследование дела о хулиганстве и причинении вреда здоровью и связано ли оно с инцидентом на свадьбе.

2 декабря 2020 года в соцсетях был распространен ролик, на кадрах которого во время свадьбы один из гостей толкнул другого, после этого между ними завязалась драка. Пользователи соцсети "ВКонтакте" пояснили, что один из дерущихся - дагестанский спортсмен UFC Хаджимурад Антигулов. Спортсмен неуважительно относился к гостьям, присутствующим на свадьбе, и один из гостей сделал замечание, после чего Антигулов нанес ему травмы, отметили комментаторы. Антигулов отверг обвинения в избиении гостя на чужой свадьбе, заявив, что не принимал участия в драке. 9 декабря 2020 года руководство UFC расторгло контракт с ним. 33-летний Хаджимурад Антигулов выступал в UFC с 2017 года. На его счету 20 побед и восемь поражений в смешанных единоборствах.





Суд в Дагестане постановил арестовать бойца смешанного стиля Гаджимурада Антигулова, обвиняемого в хулиганстве, до 4 мая. "Ленинским районным судом Махачкалы рассмотрено ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в отношении Антигулова Гаджимурада Нурмагомедовича, обвиняемого в хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ), задержанного после потасовки с дракой, произошедшей 21 ноября 2020 на свадьбе в одном из банкетных залов Махачкалы", - процитировал сегодня ТАСС руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарему Мамаеву.

Антигулов помещен под стражу на 18 дней, до 4 мая. Постановление о заключении под стражу может быть обжаловано в Верховном суде Дагестана в течение трех дней со дня вынесения, говорится в опубликованном сегодня на сайте суда сообщении. В нем указано, что решение об аресте Антигулова было принято 19 апреля.

Часть 2 статьи 213 УК РФ предусматривает до семи лет лишения свободы.

Комментариев от Антигулова или его официальных представителей относительно избрания меры пресечения не поступало.

Напомним, что МВД Дагестана опубликовало 16 апреля в своем Instagram видео допроса Антигулова, в ходе которого он заявил, что оружие обнаружил во время утренней пробежки в Тарках. По его словам, он не успел передать оружие сотруднику полиции.