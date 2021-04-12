Самолет экстренно вернулся в Сочи из-за разгерметизации

12 апреля 2021, 01:38

Самолет, летевший из Сочи в Санкт-Петербург, на борту которого было 190 пассажиров, вернулся в аэропорт вылета из-за разгерметизации кабины.

Инцидент с самолетом Boeing 737-8 авиакомпании Azur Air, летевшим из Сочи в Санкт-Петербург, произошел вечером 11 апреля.

Экипаж авиалайнера компании Azur Air после вылета сообщил о разгерметизации и принял решение вернуться в Сочи. На борту находилось 190 пассажиров, пишет "Коммерсант".

По словам пассажиров, самолет кружил над аэропортом перед посадкой. "Кружили, пока горючее не кончится, нервничали. Но все в порядке в целом", - приводит слова одного из них Instagram-паблик "ЧП Сочи".

По данным онлайн-табло аэропорта Сочи, рейс выполнялся на самолете Boeing 737-8. Указано, что самолет должен был вылететь в 20.35 мск, но вылетел в 20.49. Какой-либо информации о возвращении авиалайнера в аэропорт отбытия, по данным на 01.38 мск сегодня, 12 апреля, нет. Рейсов в Пулково авиакомпании Azur Air на сегодня, 12 апреля, также, по данным онлайн-табло, нет.