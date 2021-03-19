Житель Чечни осужден за участие в сирийском конфликте

19 марта 2021, 11:22

Суд в Ростове-на-Дону приговорил уроженца Чечни Рамзана Ахъядова к семи годам колонии, признав его участником боев в Сирии на стороне террористической организации.

Как писал "Кавказский узел", 40-летнего уроженца Веденского района Рамзана Ахъядова, обвиненного в террористической деятельности, власти Грузии выдали России. Его родные выразили опасение в связи с его здоровьем и дальнейшей судьбой. Правозащитники сочли эти опасения небезосновательными. Они предположили, что на родине он может подвергнуться пыткам и незаконному уголовному преследованию.

Рамзан Ахъядов обвинялся в террористической деятельности и связях с "Исламским государством"*, он попал в Грузию из Турции, сообщила вице-премьер Грузии, министр юстиции Тея Цулукиани. Ахъядов разыскивался по линии Интерпола по подозрению в том, что воевал на стороне "Исламского государства"* и вербовал людей". Ахъядов свою вину не признает.

"Установлено, что подсудимый в период с ноября по декабрь 2013 года в городе Атма Сирийской Арабской Республики, вооружившись огнестрельным оружием и боеприпасами, принимал участие в незаконном вооруженном формировании. В июне 2015 года в городе Анталия Турецкой Республики Ахъядов склонял своего знакомого к созданию на территории Чечни незаконного вооруженного формирования, подконтрольного запрещенной в России судом международной террористической организации "Исламское государство"", - рассказали сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Ахъядов признан виновным в содействии террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК России) и участии в незаконном вооруженном формировании (ч. 2 ст. 208 УК России). Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе суда.

"В судебном заседании подсудимый виновным себя в совершении инкриминируемых ему деяний не признал... Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде", - добавил сотрудник суда.

Комментариями Рамзана Ахъядова и его представителей относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

Дело Рамзана Ахъядова рассматривалось почти двенадцать месяцев - с 25 марта 2020 года, следует из картотеки на сайте Южного окружного военного суда.

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