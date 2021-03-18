Суд отменил штрафы активистке Емельяновой из Прохладного

18 марта 2021, 20:29

Верховный суд Кабардино-Балкарии отменил решения о взыскании двух штрафов с активистки Анастасии Емельяновой и прекратил административное производство по делам об организации и проведении несогласованных акций.

Как писал "Кавказский узел", активистка из Прохладного Анастасия Емельянова была задержана 23 января. Она подверглась административному преследованию за анонс "встречи друзей", который суд счел организацией несогласованной акции в поддержку Алексея Навального, и "овощной пикет" - видео, на котором демонстрировались овощи с табличками на палочках. "То, что это не люди, а овощи и фрукты, судье Бликанову не важно", - указала активистка. Суд в Прохладном назначил ей сразу два штрафа.

Видео "овощного пикета" демонстрировалось и в ходе заседания в Верховном суде Кабардино-Балкарии, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Анастасия Емельянова. "Судья поинтересовался, почему овощи не были изъяты в качестве вещественных доказательств и не приобщены к делу, и при этом улыбался", - отметила Емельянова. Она добавила, что на заседании также присутствовал ее адвокат.

В апелляционной жалобе Емельянова указала, что видеозапись ее обращения не исследовалась экспертами для определения ее подлинного семантического значения, а административный протокол в нарушение процессуальных норм был составлен не сразу, а на следующий день. Рапорты полицейских в качестве допустимых доказательств восприниматься не могут, так как они не предупреждены об уголовной ответственности о даче ложных показаний, заявила активистка в жалобе.

Верховный суд Кабардино-Балкарии рассмотрел две жалобы Емельяновой 17 марта и сегодня. Судья указал, что в материалах дела содержится информация об аналогичном правонарушении со стороны Емельяновой, за которое она была оштрафована на 10 тысяч рублей 27 августа 2019 года. "Согласно статье 4.6 КоАП, лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного правонарушения считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления постановления в законную силу и до истечения одного года. В соответствии с КоАП (часть 1 статьи 31.9) давность исполнения постановления о назначении административного наказания составляет два года со дня его вступления в законную силу", - говорится в решении Верховного суда республики.

Апелляционная инстанция констатировала, что при составлении протокола об административном правонарушении действия Емельяновой были неправильно квалифицированы. К ней следовало применить другую статью КоАП - ту, которая регламентирует совершение повторного административного правонарушения, поскольку срок давности первого нарушения к тому времени не истек, решил суд. Однако сам суд переквалифицировать действия лица, подвергнутого административному наказанию, не может, в связи с тем, что в таком случае назначаемое наказание означало бы значительное увеличение размера штрафа и значительное ухудшение положения Емельяновой, пояснил суд.

Заместитель начальника полиции по общественному порядку города Прохладного Сослан Мазлоев просил суд вернуть дело в первую инстанцию для исправления ошибок, однако такое действие возможно только на стадии подготовки к рассмотрению, а Прохладненский суд этого не сделал, указал судья. В итоге он отменил оба штрафа в отношении Анастасии Емельяновой и прекратил производство по делу.

Причиной отмены решения суда первой инстанции стал неправильно составленный протокол, указал юрист Мухадин Карданов. "Причина отмены чисто формальная – неправильно оформленный протокол. Но, в любом случае, рад за Анастасию из-за того, что ей не пришлось выплачивать два штрафа по 20 тысяч рублей. Это ощутимая сумма для средней семьи", - сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Сама Анастасия Емельянова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что у нее уже набралось около 30 протоколов об административных штрафах, большинство из которых были отменены Верховным судом. Она намерена обратиться в суд за возмещением морального вреда за необоснованное административное преследование.

Емельянова подала апелляцию при помощи адвоката Правозащитного центра "Мемориал" (организация внесена Минюстом России в список иностранных агентов) Султана Тельхигова. Представитель полиции на рассмотрение апелляции 17 марта не явился, сообщил сегодня ПЦ "Мемориал" на своем сайте.

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