КПП "Верхний Ларс". Фото пресс-службы ГУ МЧС по Северной Осетии. https://15.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4406680

11 марта 2021, 03:30

Военно-Грузинская дорога закрыта для грузовиков

Движение через пункт пропуска "Верхний Ларс" запрещено для большегрузов в связи с ухудшением погоды в Грузии, сообщило ГУ МЧС по Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", выезд из России в Грузию по Военно-Грузинской дороге был закрыт с 01.30 мск 8 марта для грузовых машин в связи с непогодой. 9 марта движение через КПП "Верхний Ларс" разрешили для всех видов транспорта. С российской стороны границы,  по данным МЧС Армении, скопилось 350 фур.

Военно-Грузинская дорога – единственная автомобильная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, указано в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

"Запрещено движение для большегрузного автотранспорта на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 23.30 мск 10 марта", - сообщило Главное управление МЧС по Северной Осетии на своем сайте.

Проезд закрыт "в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии" и "невозможностью обеспечения безопасного проезда" по трассе, пояснило ведомство.

Спасатели рекомендовали водителям воздержаться от поездок в этом направлении.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" по состоянию на 3.00 мск 11 марта, на выезде из России в Грузию выстроилась очередь из фур, конца которой не видно из-за поворота дороги. На самом КПП видна одна легковая машина. Сигнал с камеры, которая показывает ситуацию на автодороге на въезде в Россию из Грузии, отсутствует. На изображении с камеры обзора на самом контрольно-пропускном пункте на въезде в Россию видны две фуры. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

 По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 11 марта в грузинском селе Степанцминда ясно, осадков нет, температура воздуха -17 градусов, ветер скоростью два метра в секунду. Днем 11 марта начнется снегопад, потеплеет до -10 градусов. К вечеру снег не прекратится, похолодает до -14 градусов. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и в приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Трасса в Грузии перекрыта из-за оползня", "Транскам открыт для движения транспорта", "Дорога в Баку перекрыта из-за оползня".

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