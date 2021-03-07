07 марта 2021, 20:59

Электроснабжение в Дагестане восстановлено

Подача электричества в дома жителей 35 населенных пунктов Дагестана возобновлена. В восстановительных работах принимали участие 97 бригад энергетиков, сообщило сегодня Минэнерго России.

Как писал "Кавказский узел", жители 35 населенных пунктов  в Дагестане остались сегодня без электричества после аварий в электросетях, вызванных сильным ветром.

Восстановлено электроснабжение потребителей в Республике Дагестан по основной сети, где из-за сильного ветра со штормовыми порывами до 25 метров в секунду, с 06.20 по 09.57 мск происходили отключения в распределительных сетях. "Восстановительные работы по сети 6-10 кВ были завершены, продолжаются работы по индивидуальным заявкам по сети 0,4 кВ", - сообщило сегодня Министерство энергетики России.

Без электроснабжения оставались около 154 500 человек. Восстановительные работы вели 97 бригад (240 специалистов и 110 единиц техники), отмечается в сообщении на сайте ведомства.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Махачкале переменная облачность без осадков при температуре воздуха +7 градуса, скорость ветра 11 метров в секунду. Днем 8 марта ожидается слабый снег с дождем, температура снизится до +4 градусов, а скорость ветра - до 6 метров в секунду.  Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

Примечание:

"168 тысяч жителей Дагестана остались без электричества", "Энергетики сообщили о полном восстановлении электроснабжения в Дагестане", "Меликов назвал удручающим качество жизни в Дагестане".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

07 марта 2021, 21:58

07 марта 2021, 20:25

07 марта 2021, 19:26

07 марта 2021, 18:32

  • Беженцы рассказали о жизни в Нагорном Карабахе после войны

    Для потерявших жилье во время войны в Нагорном Карабахе строятся новые дома, они также получают выплаты, отчитались власти. Беженцы, размещенные в здании степанакертского интерната для престарелых, в числе своих проблем назвали отсутствие работы и денег.

07 марта 2021, 17:28

  • Полиция применила силу к участникам шествия в Тбилиси

    Около 30 активистов провели шествие от здания парламента Грузии к резиденции Бидзины Иванишвили, где их встретили полицейские. Между активистами, требующими отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили, и силовиками произошли столкновения.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи