Электроснабжение в Дагестане восстановлено

07 марта 2021, 20:59

Подача электричества в дома жителей 35 населенных пунктов Дагестана возобновлена. В восстановительных работах принимали участие 97 бригад энергетиков, сообщило сегодня Минэнерго России.

Как писал "Кавказский узел", жители 35 населенных пунктов в Дагестане остались сегодня без электричества после аварий в электросетях, вызванных сильным ветром.

Восстановлено электроснабжение потребителей в Республике Дагестан по основной сети, где из-за сильного ветра со штормовыми порывами до 25 метров в секунду, с 06.20 по 09.57 мск происходили отключения в распределительных сетях. "Восстановительные работы по сети 6-10 кВ были завершены, продолжаются работы по индивидуальным заявкам по сети 0,4 кВ", - сообщило сегодня Министерство энергетики России.

Без электроснабжения оставались около 154 500 человек. Восстановительные работы вели 97 бригад (240 специалистов и 110 единиц техники), отмечается в сообщении на сайте ведомства.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Махачкале переменная облачность без осадков при температуре воздуха +7 градуса, скорость ветра 11 метров в секунду. Днем 8 марта ожидается слабый снег с дождем, температура снизится до +4 градусов, а скорость ветра - до 6 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.