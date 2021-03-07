07 марта 2021, 12:57

Более 150 тысяч жителей Дагестана остались без света

Жители 35 населенных пунктов в Дагестане остались без электричества после аварий в электросетях, вызванных сильным ветром.

Информация об аварийном отключении подачи электричества в связи с порывистым ветром поступила спасателям сегодня в 08.05 мск, сообщила пресс-служба управления МЧС по Дагестану.

В зону отключения попали 35 населенных пунктов, в том числе 60 социально-значимых объектов в Дербентском, Хасавюртовском, Каякентском районах и пригороде Махачкалы, говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

По данным ПАО "Россети", отключения в распределительных сетях в Дагестане происходят "из-за сильного ветра со штормовыми порывами до 25 метров в секунду", информирует Минэнерго России.

"Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 151 200 человек). Восстановительные работы ведут 56 бригад", - говорится в публикации на сайте министерства.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале переменная облачность без осадков при температуре воздуха +4 градуса, скорость ветра 10 метров в секунду. В ночь на 8 марта осадков также не ожидается, температура повысится до +7 градусов, а ветер усилится до 11 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и в приложениях “Кавказского узла” для Android и AndroidGO.

Примечание:

"168 тысяч жителей Дагестана остались без электричества", "Энергетики сообщили о полном восстановлении электроснабжения в Дагестане", "Подача электричества жителям трех районов Дагестана возобновлена".

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