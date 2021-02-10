370 фур скопились на пункте пропуска "Верхний Ларс"

10 февраля 2021, 13:04

Водители 370 грузовых машин ожидают в Северной Осетии открытия проезда по Военно-Грузинской дороге, сообщили североосетинские спасатели.

Как писал "Кавказский узел", вечером 9 февраля был введен запрет на выезд большегрузов из России по Военно-Грузинской дороге. Ограничения связаны с ухудшением погоды в Грузии, пояснили североосетинские спасатели.

Военно-Грузинская дорога – единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Несколько сотен грузовиков скопились в очереди около КПП "Верхний Ларс", сообщил сотрудник пресс-службы Управления МЧС по Северной Осетии.

"В районе пункта пропуска в ожидании открытия дороги находятся 370 большегрузов", - привел в 11.26 мск его слова "Интерфакс-Юг".

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", в 12.30 мск на выезде в Россию из Грузии наблюдается очередь из грузовиков. В противоположном направлении дорога свободна. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда осадков нет, температура воздуха -4 градуса, скорость ветра 2 метра в секунду. В ночь на 11 февраля осадков также не ожидается, температура воздуха понизится до -9 градусов, а ветер стихнет до 1 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.