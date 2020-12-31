Ставропольские фармацевты указали на проблемы с поставками антибиотиков

31 декабря 2020, 07:25

В ставропольских аптеках из-за роста спроса и проблем с поставками не хватает лекарств, назначаемых при лечении COVID-19, рассказали аптекари. Некоторым больным коронавирусом отказывают в госпитализации в Ставрополе и увозят в другие города, оставляя свободные места в краевом центре, сообщили сотрудники больниц.

Как писал "Кавказский узел", губернатор Ставропольского края постановил продлить до 21 января включительно режим самоизоляции в связи с коронавирусом для жителей старше 65 лет. Врачи не отказывают в госпитализации зараженным коронавирусом, если их состояние требует лечения в стационаре, однако число мест в ковид-госпиталях ограничено, сообщили сотрудники ставропольских больниц. В аптеках наблюдается дефицит некоторых антибиотиков, но, если количество больных будет расти, могут возникнуть проблемы с другими лекарствами, заявили фармацевты.

Аптекари рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что у них в дефиците лекарства, назначаемые при лечении коронавируса, главным образом "Супракс" и "Флуимуцил". Цены на препараты за месяц остались прежними, однако вырос спрос, пояснили они.

Фармацевт одной из ставропольских аптек по улице Спартака рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что клиентам приходится отказывать, на что те "порой реагируют крайне эмоционально". Мощностей по производству или закупке не хватает, утверждает провизор аптеки на улице Черняховского. Лекарства стали уходить в государственные аптеки при больницах, где проблем с антибиотиками нет, пояснил он.

Фармацевт в аптеке по улице Спартака считает, что в ближайшее время хозяевам аптеки придется закупать антибиотики в соседних регионах. Впрочем, там ситуация "не лучше", и "проблему решать нужно скорее".

Дефицит лекарств наблюдался в начале эпидемии, это объяснялось паникой и неясностью будущих действий. Однако прошло более полугода, и в теперешних условиях вполне было возможно сделать бюджетную рокировку и направить финансовые потоки на производство либо закупку лекарств, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" вирусолог, сотрудник ЧНИУ "Биомедицинский центр" Андрей Макашов. По его мнению, правительство могло подготовиться к проблеме. Однако ситуация может быть и не контролируемой.

"Вполне возможно, что бутылочным горлышком стал завод, который выпускает необходимые лекарства. Если это зарубежное предприятие, то очевидно, что препараты закупает не только Россия. Если предприятие отечественное, то нужно закупать оборудование. Но опять же - его закупают и другие страны. Далеко не всегда производства можно масштабировать", - сказал Андрей Макашов.

Вторая городская больница Ставрополя специально удерживает свободными койки для больных коронавирусом, в случае заражения их займут высокопоставленные краевые чиновники, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" источник в администрации края.

Медучреждение, по словам собеседника, отказывает части привезенных больных коронавирусом в стационаре, уверяя, что мест нет. Это делается для того, чтобы свободными оставались койки в краевом центре. Пациентов увозят независимо от их состояния и зачастую доставляют в Буденновск, дорога составляет более 200 километров. "Насколько это имеет отношение к коррупции… Вопрос. Но очевидно, что если заболеет губернатор, то в Буденновск его не повезут", - сказал собеседник.

Косвенно информация подтверждается источником во Второй городской больнице. На условиях анонимности один из сотрудников медучреждения рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что "дефицита в койках нет", но это создано искусственно, якобы для местных элит.

Главврач Второй городской больницы Марина Костровская оказалась недоступна для комментария.

В свою очередь сотрудник Ставропольской краевой клинической больницы, принимающей на лечение пациентов с коронавирусом, такую же информацию корреспонденту "Кавказского узла" подтвердить не смог.

Оба работника больниц заявили, что проблем ни с кислородом, ни с лекарствами медучреждения не имеют.

Координатор Центра гражданских инициатив Северо-Кавказского федерального округа Валерий Ледовской считает вполне возможным "бронирование" мест в наиболее хороших и приспособленных к лечению коронавируса больницах.

"По Конституции все равны, но в реалиях постоянно кто-то становится "равнее". Известно, что существуют ведомственные медицинские учреждения, например, обслуживающие чиновников. В данном случае для лечения ковида нужны специализированные учреждения с соответствующим оборудованием. Формально при этом людей могут определять в любое медицинское учреждение в пределах края, нарушением это считаться не будет. Наверняка мы знать не можем, происходит ли такая ситуация с удержанием мест в Ставрополе, но это возможно, поэтому велика вероятность, что так может быть. Формально это можно обосновать тем, что руководство региона должно быть постоянно в строю, обеспечивая стабильную работу госорганов. Это вопрос национальной безопасности в некотором роде. Конечно, при этом могут происходить и происходят злоупотребления. Ну, таков уровень культуры нашего общества в целом", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Ледовской.

За прошедшие две недели больницы, принимающие больных коронавирусом, увеличили количество инфекционных и реанимационных коек, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Минздрава края Ирина Кучукова. Количество инфекционных коек выросло с 4100 до 4209, реанимационных - с 381 до 402. Новые койки распределены равномерно, "не пачками", но в зависимости от плотности населения, уточнила представитель ведомства.

На 30 декабря свободными остается 21 процент инфекционных коек и 19 процентов реанимационных коек, продолжила Кучукова. Помимо прочего, имеются 500 резервных коек, которые могут быть развернуты в течение 48 часов.

Принципы госпитализации остаются прежними: решение об этом принимает врач. Накануне Нового года проверены и утверждены три схемы маршрутизации - Ставрополь-Буденновск-Пятигорск. В случае если где-то медучреждение будет заполнено, больного незамедлительно доставят туда, где места есть. Кучукова подчеркнула, что пока таких ситуаций не возникало.

В период новогодних праздников поликлиники будут работать в штатном режиме за исключением государственных праздников - 1 и 7 января. Однако, добавила Кучукова, неотложка и скорая будут работать все время.

Кучукова подтвердила, что в Минздрав поступают жалобы о нехватке препаратов в ряде аптек, однако данная проблема не решается Минздравом. "Это должен отслеживать Роспотребнадзор. Это не компетенция Минздрава… Врачи выписывают препараты, исходя из клинической картины пациента, а не из наличия лекарств в аптеках", - рассказала Кучукова.

Бесплатные лекарства получили более 11 тысяч пациентов, лечащихся амбулаторно, продолжила Кучукова. Программа рассчитана на 13246 больных, таким образом, она выполнена на 92 процента. Программа будет продолжена и в январе: на 30 декабря край закупил лекарств на 58 миллионов рублей, этого хватит на семь тысяч человек. Докупать лекарства будут уже после Нового года. Схема получения бесплатных лекарств не изменилась, пояснила она.

Согласно данным "Медиазоны", основанным на информации Росстата и региональных ЗАГСов, с апреля по октябрь 2020 года общее изменение смертности в регионе составляет +13,2%, умерло больше обычного на 2692 человека (+21,2%), из них от коронавируса 772 человека (28,7%). Кучукова отметила, что число умерших неверно и составляет 726. Как-либо прокомментировать статью "Медиазоны" она отказалась.

Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".