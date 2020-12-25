Рост случаев заражений COVID-19 на Ставрополье обеспокоил врачей и фармацевтов

25 декабря 2020, 02:46

Врачи не отказывают в госпитализации зараженным коронавирусом, если их состояние требует лечения в стационаре, однако число мест в ковид-госпиталях ограничено, сообщили сотрудники ставропольских больниц. В аптеках наблюдается дефицит некоторых антибиотиков, но, если количество больных будет расти, могут возникнуть проблемы с другими лекарствами, заявили фармацевты.

Как писал "Кавказский узел", губернатор Ставропольского края постановил продлить до 21 января включительно режим самоизоляции в связи с коронавирусом для жителей старше 65 лет.

По данным на 24 декабря, в Ставропольском крае выявлено 242 зараженных коронавирусом за сутки, пять инфицированных умерли. Общее число подтвержденных случаев заражения с начала пандемии в крае составило 33 372, 685 человек скончались, следует из данных на сайте "Стопкоронавирус.рф". На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом на Южном Кавказе и юге России. Динамика распространения вируса, в том числе на Южном Кавказе, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

"В больнице нет дефицита коек. Кладем в стационар тех, кто по-настоящему в этом нуждается, то есть у кого компьютерная термограмма показала поражение легких, с высокой температурой, аритмией либо иными проблемами с сердцем, чрезмерно высоким давлением [...] Такого, чтобы лежали в коридоре, нет", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" врач Ставропольской городской больницы №2.

Врач Ставропольской краевой клинической больницы Александр рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что коек "действительно, не так много", но медучреждение справляется с нагрузкой. "Хотелось бы, чтобы мест было больше. Мы не всегда можем положить всех больных, но для реально нуждающихся места всегда есть. Например, если человек с высокой температурой, тяжело дышит – разумеется, таких людей госпитализируют. Впрочем, чаще люди болеют в средней или легкой форме, их отправляем домой. Далее врач поликлиники следит за состоянием таких пациентов. Кислород [в больнице] есть, он заказывается, дефицита нет", - отметил он.

Врач участковой больницы на улице Школьной, которая является филиалом Минераловодской райбольницы, опасается, что в связи с закрытием границ в Ставропольский край приедет большое число туристов, и эпидситуация может серьезно ухудшиться. "Климат Ставрополья располагает к отдыху и зимой, есть бани, термоисточники. Пока нет проблем с койко-местами [в больнице], но впоследствии, возможно, появятся", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Врач также отметил, что многие его коллеги работают на износ и устали. "Работа тяжелая. Очень хочется отдохнуть", - отметил он.

Все опрошенные врачи заявили, что медучреждения полностью обеспечены лекарствами.

По данным на 24 декабря, в стационарах лечатся 2043 человека с коронавирусом, рассказала "Кавказскому узлу" пресс-секретарь Министерства здравоохранения Ставропольского края Ирина Кучукова. Число пациентов растет: 1 декабря их было 1670, отметила она.

По словам пресс-секретаря, растет и число выявленных случаев заражений: если 1 декабря ведомство фиксировало 229 больных в сутки, то в середине декабря – 240.

Заполняемость ковид-госпиталей составляет около 80 процентов, продолжила Кучукова. "20 процентов свободных коек стабильно есть. С начала месяца количество коек для больных коронавирусом в больницах увеличилось с 3769 до 4165. Выросло и количество реанимационных коек - с 381 до 402", - сообщила она.

Кучукова заверила, что пациентам не отказывают в госпитализации. "Выстроена маршрутизация между медучреждениями. Если возникает ситуация, то пациентов быстро перевозят туда, где есть места", - сказала она.

Поликлиники работают в штатном, но напряженном режиме, продолжила Кучукова. "Там, где есть неотложка, график работы удлинен. К примеру, в Шпаковской больнице прием идет с 8:00 до 19:00 мск без выходных и перерыва. Если пациенты есть и после 19:00, то их прием продолжается. Врачи за это получают надбавку", - рассказала она.

Всем приходящим в поликлинику на входе обязательно замеряют температуру с помощью тепловизоров либо с помощью бесконтактного градусника, пациентов с повышенной температурой направляют в кабинет неотложной помощи, отметила сотрудница ведомства.

"Потоки тех, кто с температурой, и тех, кто без нее, разведены. Часть пациентов с температурой сразу же на входе направляется домой, куда затем приходит врач", - сказала Кучукова.

Минздрав сообщил о жалобах на нехватку лекарств

Она рассказала, что в Минздрав поступают жалобы от жителей Ставрополья на то, что в аптеках не всегда можно найти нужные препараты. "Жалобы есть. Но речь идет о частных аптеках", - пояснила Кучукова. По ее словам, бесплатные лекарства пациентам, которые лечатся амбулаторно, выдаются, проблем с их закупкой и выдачей нет. "На 24 декабря лекарства получили более 8200 человек. Программа рассчитана на более чем 13 тысяч человек. Освоено 105,5 миллиона рублей. Кислород [в больницы] доставляется исправно", - рассказала Кучукова.

Фармацевт одной из ставропольских аптек по улице Спартака рассказал, что в продаже нет антибиотиков, которые часто назначаются пациентам с коронавирусом. "[Эти] лекарства в дефиците", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Провизор аптеки на улице Черняховского утверждает, что антибиотики в продаже есть. При этом он не исключил, проблемы с медикаментами возникнут, "если болезнь начнет распространяться сильнее и быстрее". "Нет такого, чтобы человек пришел и я ему отказал [в покупке лекарств]… Сейчас стали больше выявлять больных, соответственно и ажиотаж. В случае паники есть идея закупить лекарства в соседних регионах или заказать в Москве", - рассказал провизор корреспонденту "Кавказского узла".

Опрошенные фармацевты указали, что в аптеках нет ртутных градусников. Фармацевт в аптеке по улице Спартака объяснила высокий спрос на них тем, что люди не верят в точность электронных термометров. "Точность таких градусников [электронных] достаточно низкая", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла"