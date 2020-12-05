05 декабря 2020, 22:24

Военно-Грузинская дорога открыта для легковых машин и автобусов

Движение легкового транспорта и автобусов через КПП "Верхний Ларс" разрешено после расчистки дорожного полотна, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", проезд всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге был запрещен сегодня в связи с непогодой.

После расчистки дорожного полотна разрешен проезд легковых машин и автобусов через КПП "Верхний Ларс". Для большегрузов Военно-Грузинская дорога остается закрытой, сообщается на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", к 22.20 мск на въезде в Россию из Грузии и в противоположном направлении скопились очереди из фур, автобусов и легковых машин не видно. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, следует из информации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога – единственный путь, по которому можно проехать из России в Грузию и Армению, отмечается в размещенной на "Кавказском узле" справке о Военно-Грузинской дороге.  С советами для тех, кто решил поехать в Грузию по Военно-Грузинской дороге, можно ознакомиться в материале "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в грузинском селе Степанцминда безветренно, без осадков, температура воздуха -16 градусов. 6 декабря ожидается снег при температуре -11, скорость ветра составит 1 метр в секундуПогодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.

Примечание:

"Военно-Грузинская дорога открыта для легковых машин", "Очередь на Военно-Грузинской дороге увеличилась почти вдвое", "Очередь на Военно-Грузинской дороге выросла до 370 грузовиков".

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