05 декабря 2020, 20:27

Ограничения введены на Военно-Грузинской дороге

Проезд всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге запрещен сегодня в связи с непогодой, сообщило МЧС.

По данным ведомства, дорога закрыта с 20.00 мск.

"Запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации", - сказано в сообщении на сайте ГУ МЧС по Северной Осетии.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", на 20.20 мск на въезде в Россию из Грузии и в противоположном направлении видны очереди из грузовиков и только два легковых автомобиля. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, следует из информации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога – единственный путь, по которому можно проехать из России в Грузию и Армению, отмечается в размещенной на "Кавказском узле" справке о Военно-Грузинской дороге.  С советами для тех, кто решил поехать в Грузию по Военно-Грузинской дороге, можно ознакомиться в материале "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в грузинском селе Степанцминда безветренно, без осадков, температура воздуха - 16 градусов. 6 декабря ожидается снег при температуре -11, скорость ветра составит 1 метр в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.

Примечание:

"Военно-Грузинская дорога открыта для легковых машин", "Очередь на Военно-Грузинской дороге увеличилась почти вдвое", "Очередь на Военно-Грузинской дороге выросла до 370 грузовиков".

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