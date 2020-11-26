26 ноября 2020, 21:16

Российский контрактник найден мертвым в Армении

Служащий российской военной базы в Армении обнаружен мертвым, проводится расследование, сообщила пресс-служба Южного военного округа Минобороны России.

По данным ведомства, сослуживец умершего нашел тело за пределами воинской части, по месту его проживания, передал ТАСС.

Комиссия командования российской военной базы совместно с правоохранителями проводит расследование. "Следов насильственной смерти на теле военнослужащего не выявлено", - процитировал сообщение пресс-службы Южного военного округа Минобороны России "Sputnik Армения".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 4 июля был найден мертвым в своей квартире 20-летний россиянин, также служивший на 102-й военной базе в Гюмри. При нем нашли предсмертную записку. Следком возбудил дело о доведении контрактника до самоубийства.

Военнослужащие с российской базы также неоднократно оказывались замешанными в убийствах местных жителей. Так, 3 декабря 2018 года была избита 57-летняя жительница Гюмри Джульетта Гукасян, которая позже скончалась в больнице. По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, был задержан российский военнослужащий. Армения передала его российской стороне.

С 1999 по 2015 год по меньшей мере 11 жителей Гюмри погибли в инцидентах с участием российских военных, говорится в справке "Кавказского узла" "Гюмри: как российская база губила местных жителей". Наибольший резонанс вызвало убийство семи членов семьи Аветисянов 12 января 2015 года. Виновным в совершении этого преступления признан военнослужащий 102-й российской базы Валерий Пермяков, он осужден на пожизненный срок. Во время следствия жители Армении неоднократно выходили на акции протеста, требуя, чтобы делом занимались местные, а не российские правоохранители.

Примечание:

"Ввод российских миротворцев в Карабах обозначил угрозу для Грузии", "Более 1500 российских военных приняли участие в учениях в Армении", "Аналитики назвали рядовыми масштабные учения на юге России".

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