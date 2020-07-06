Следствие сочло суицидом смерть российского контрактника в Гюмри

06 июля 2020, 18:19

Российский военнослужащий-контрактник 102-й военной базы в Гюмри найден мертвым с предсмертной запиской. Следком расследует дело по статье о доведении до самоубийства.

По данным следствия, 20-летний россиянин, служивший на 102-й военной базе в Гюмри, был найден без признаков жизни вечером 4 июля в квартире. "В спальне квартиры правоохранители нашли предсмертную записку на русском языке", - рассказала сегодня корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Следственного комитета Армении Рима Еганян.

По факту смерти военнослужащего возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 110 УК Армении "Доведение до самоубийства", сообщила Рима Еганян.

21 января парламент Армении принял законопроект, дополнив Уголовный кодекс особой статьей о доведении до самоубийства в армии. Максимальный срок наказания по ней составляет 14 лет лишения свободы. По данным прокуратуры Армении, в 2019 году покончили с собой семь солдат армий Армении и Нагорного Карабаха. Из данных мониторинга Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи следует, что с 2010 года по 11 ноября 2019 года в этих армиях было совершено 88 самоубийств, в том числе девять в 2019 году.

"Кавказский узел" ранее писал о гибели контрактника Гегама Хачатряна 6 января на боевом посту в одной из воинских частей Армении. Дело также было заведено по статье "Доведение до самоубийства".

Участники дискуссии, состоявшейся 3 февраля в Ереване, отметили, что в вооруженных силах Армении используются принципы уголовной среды и царит атмосфера безнаказанности.