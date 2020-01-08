08 января 2020, 17:23
Следствие занялось делом о гибели армянского солдата
Контрактник Гегам Хачатрян скончался 6 января на боевом посту в одной из воинских частей Армении, следствие считает это самоубийством.
Как сообщал "Кавказский узел", в Армении актуальна проблема суицидов в армии. В декабре 2019 года депутаты парламента приняли в первом чтении поправки об ужесточении наказания за доведение военнослужащих до самоубийства. Однако правозащитники считают эту меру недостаточной. Они настаивают, что нужно заставить офицеров нести ответственность за неуставные отношения, увеличить количество женщин в армии и создать мониторинговую группу для контроля ситуации.
После гибели контрактника Гегама Хачатряна возбуждено дело по статье "Доведение до самоубийства", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Следственного комитета Армении.
Напомним, что по информации Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, с 2010 по 2019 год покончили с собой 88 военнослужащих. В первом полугодии 2019 года прокуратура зарегистрировала три случая суицида среди военнослужащих Вооруженных сил Армении и Армии обороны Нагорного Карабаха.
"Армянские правозащитники указали на рост небоевых потерь среди солдат в 2018 году", "Азербайджанский военный погиб на границе с Арменией", "Азербайджан сообщил о снайперских обстрелах в зоне конфликта".
Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"
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