Генерал-лейтенант Мовсес Акопян на пресс-конференции 19 ноября. Стоп-кадр видео https://youtu.be/sf3bM6xJlis

21 ноября 2020, 20:00

Генерал Акопян подвергся уголовному преследованию за критику властей Армении

Бывший глава Военной контрольной службы Минобороны Армении Мовсес Акопян заподозрен в злоупотреблении полномочиями после того, как объяснил поражение в Нагорном Карабахе непрофессиональным управлением вооруженными силами. Военное ведомство усмотрело в словах Акопяна государственную тайну.

Как сообщал "Кавказский узел", Мовсес Акопян 18 ноября подал рапорт об увольнении с поста главы Военной контрольной службы Министерства обороны Армении. Он заявил, что причины поражения в осенней войне с Азербайджаном - непрофессиональное управление вооруженными силами и отказ армянских властей от всеобщей мобилизации. Он также заявил, что Минобороны Армении ввело в заблуждение своих же солдат "стопроцентно" ложной информацией о ходе военных действий. Акопян призвал следствие дать оценку действиям командования и властей Армении.

Договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, вступившая в силу 10 ноября, спровоцировала беспорядки в Ереване и акции протеста. Митинги с требованием об отставке фактического руководителя страны, премьер-министра Никола Пашиняна, продолжаются до сегодняшнего дня. Документ был подписан после двух неудачных попыток вернуть Шуши, ключевой город в Нагорном Карабахе, и стал способом избежать "коллапса" на фронте, указал Пашинян. С этим решением согласились и власти Нагорного Карабаха, не участвовавшие в переговорах.

На основании материалов пресс-конференции генерал-полковника Мовсеса Акопяна против него возбуждено уголовное дело по уголовной статье "Злоупотребление должостными полномочиями", со ссылкой на Специальную следственную службу сообщили "Новости-Армения". Часть 2 статьи 308 Уголовного кодекса Армении предусматривает до шести лет заключения.

На пресс-конференции 19 ноября Акопян также заявил, что уже на пять день боев дезертировали 1500 армянских военных. По словам генерала, им не давали вернуться в Армению, чтобы не сеять панику, указано в материале BBC от 19 ноября.

В ходе пресс-конференции Мовсес Акопян предъявил претензии и лично к жене премьер-министра Никола Пашиняна. По словам генерала, Анна Акопян без разрешения присутствовала в командном пункте, и Акопян попросил ее удалиться. Министерство обороны Армении заявило, что утверждения Мовсеса Акопяна не только не соответствуют действительности, но и содержат государственную тайну и представляют угрозу безопасности страны, говорится в сегодняшней публикации издания "Sputnik Армения".

Акопян также подчеркивал, что окончательно принял решение о демобилизации после того, как Никола Пашинян призвал "ребят с передовой" в Ереван, "чтобы окончательно решить вопросы тех, кто скулит под стенами", имея в виду критиков подписанного перемирия. Премьер позднее пояснил, что только те, кто был на передовой, лучше всего знают о ситуации в Нагорном Карабахе. "Надеюсь, что с возвращением военных спекуляция и обвинения в адрес власти относительно участия в каких-то темных схемах прекратятся", - привел его слова "Sputnik-Армения".

Мовсес Акопян до июня 2015 года занимал пост министра обороны Нагорного Карабаха, был назначен на пост главы Генштаба в октябре 2016 года. В мае 2018 года к власти в результате "бархатной революции" пришел Никол Пашинян, который уволил Акопяна с этого поста. Начальником Военной контрольной службы Акопян стал в ноябре 2019 года.

Об обострении карабахского конфликта и последующих событиях можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Число вернувшихся в Нагорный Карабах беженцев достигло почти семи тысяч", "Делегация России обсудила с властями Армении гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе", "Ученые попросили миротворцев сохранить памятники в Нагорном Карабахе".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

21 ноября 2020, 20:50

21 ноября 2020, 20:45

21 ноября 2020, 20:15

  • Отельеры раскритиковали решение властей вернуть курортный сбор на Кубани

    Власти Краснодарского края решили с 1 января 2021 года отменить мораторий на взимание курортного сбора, введенного из-за пандемии коронавируса. Возвращение курортного сбора может стать неприятным сюрпризом для забронировавших гостиницы на зиму и повлияет на желание гостей возвращаться сюда, считают местные отельеры.

21 ноября 2020, 19:51

21 ноября 2020, 19:38

  • Обжалован арест Рональда Айрапетяна в Сочи

    Четырёхдневный арест и штраф ставропольскому активисту "Яблока" за пикет с требованием отставки Путина обжалован 20 ноября, сообщил сегодня адвокат Рональда Айрапетяна. Защита сочла маловероятной отмену решения сочинского суда.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи