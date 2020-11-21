Генерал Акопян подвергся уголовному преследованию за критику властей Армении

21 ноября 2020, 20:00

Бывший глава Военной контрольной службы Минобороны Армении Мовсес Акопян заподозрен в злоупотреблении полномочиями после того, как объяснил поражение в Нагорном Карабахе непрофессиональным управлением вооруженными силами. Военное ведомство усмотрело в словах Акопяна государственную тайну.

Как сообщал "Кавказский узел", Мовсес Акопян 18 ноября подал рапорт об увольнении с поста главы Военной контрольной службы Министерства обороны Армении. Он заявил, что причины поражения в осенней войне с Азербайджаном - непрофессиональное управление вооруженными силами и отказ армянских властей от всеобщей мобилизации. Он также заявил, что Минобороны Армении ввело в заблуждение своих же солдат "стопроцентно" ложной информацией о ходе военных действий. Акопян призвал следствие дать оценку действиям командования и властей Армении.

Договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, вступившая в силу 10 ноября, спровоцировала беспорядки в Ереване и акции протеста. Митинги с требованием об отставке фактического руководителя страны, премьер-министра Никола Пашиняна, продолжаются до сегодняшнего дня. Документ был подписан после двух неудачных попыток вернуть Шуши, ключевой город в Нагорном Карабахе, и стал способом избежать "коллапса" на фронте, указал Пашинян. С этим решением согласились и власти Нагорного Карабаха, не участвовавшие в переговорах.

На основании материалов пресс-конференции генерал-полковника Мовсеса Акопяна против него возбуждено уголовное дело по уголовной статье "Злоупотребление должостными полномочиями", со ссылкой на Специальную следственную службу сообщили "Новости-Армения". Часть 2 статьи 308 Уголовного кодекса Армении предусматривает до шести лет заключения.

На пресс-конференции 19 ноября Акопян также заявил, что уже на пять день боев дезертировали 1500 армянских военных. По словам генерала, им не давали вернуться в Армению, чтобы не сеять панику, указано в материале BBC от 19 ноября.

В ходе пресс-конференции Мовсес Акопян предъявил претензии и лично к жене премьер-министра Никола Пашиняна. По словам генерала, Анна Акопян без разрешения присутствовала в командном пункте, и Акопян попросил ее удалиться. Министерство обороны Армении заявило, что утверждения Мовсеса Акопяна не только не соответствуют действительности, но и содержат государственную тайну и представляют угрозу безопасности страны, говорится в сегодняшней публикации издания "Sputnik Армения".

Акопян также подчеркивал, что окончательно принял решение о демобилизации после того, как Никола Пашинян призвал "ребят с передовой" в Ереван, "чтобы окончательно решить вопросы тех, кто скулит под стенами", имея в виду критиков подписанного перемирия. Премьер позднее пояснил, что только те, кто был на передовой, лучше всего знают о ситуации в Нагорном Карабахе. "Надеюсь, что с возвращением военных спекуляция и обвинения в адрес власти относительно участия в каких-то темных схемах прекратятся", - привел его слова "Sputnik-Армения".

Мовсес Акопян до июня 2015 года занимал пост министра обороны Нагорного Карабаха, был назначен на пост главы Генштаба в октябре 2016 года. В мае 2018 года к власти в результате "бархатной революции" пришел Никол Пашинян, который уволил Акопяна с этого поста. Начальником Военной контрольной службы Акопян стал в ноябре 2019 года.

Об обострении карабахского конфликта и последующих событиях можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".