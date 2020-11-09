Школа в Волгодонске переведена на дистанционный формат из-за COVID-19

09 ноября 2020, 16:32

Учащиеся школы в Волгодонске переведены на дистанционное обучение после заражения коронавирусом работника столовой.

Как сообщал "Кавказский узел", к 20 октября в Ростовской области в связи со вспышкой ОРВИ были закрыты на карантин две школы - в Неклиновском и Милютинском районах. В Ростове-на-Дону все школы оставались открытыми.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки власти региона с 16 октября запретили работу ночных клубов, детских площадок, ограничили массовые мероприятия и график предприятий общепита. Работодателей обязали перевести на дистанционный формат сотрудников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. В начале ноября поликлиники прекратили плановый прием пациентов.

С сегодняшнего дня занятия для учащихся школы №15 Волгодонска проводятся дистанционно. Накануне, 8 ноября, у работника столовой этой школы был подтвержден коронавирус. Родителей еще не проинформировали, когда планируется вернуться к очному обучению, сообщила на своем сайте администрация Волгодонска.

Школа закрыта "для проведения дополнительных противоэпидемических мероприятий, в том числе дезинфекции школьных помещений, и для решения вопросов организации питания школьников при сложившихся обстоятельствах", привел сегодня сообщение правительства Ростовской области "Интерфакс".

На сайте школы не указано число учеников.

К сегодняшнему дню в Ростовской области болеют коронавирусом 5930 человек, по абсолютным показателям суточного прироста числа заражений (310) и смертей (11) Ростовская область является лидером на юге России. С начала пандемии в области заразились 33 427 человек, 957 из них скончались, указано на правительственном сайте "Стопкоронавирус". В тяжелом состоянии находятся 160 пациентов, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщила сегодня ГТРК "Дон".

На главной странице" Кавказского узла" не реже чем раз в четыре часа обновляется карта со статистикой распространения коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в Ростовской области, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".