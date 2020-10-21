Волгоградцы пожаловались на дефицит лекарств в аптеках

21 октября 2020, 14:11

Ряд препаратов для лечения гриппа и простуды исчез с полок аптек в Волгограде, рассказали местные жители. Ажиотажный спрос на лекарства начался неделю назад, отметила фармацевт.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 октября жители Волгограда в соцсетях пожаловались на трудности получения медицинской помощи, в том числе пользователи отметили, что трудно дозвониться до поликлиник, а к терапевтам выстраиваются огромные очереди. Местные власти заявили, что в городе резко возросло количество вызовов скорых и терапевтов, в связи с чем поликлиники переводятся на трехсменный режим работы. 19 октября облздрав сообщил о приостановке тестирования на COVID-19 из-за нехватки места для хранения проб.

По данным на 21 октября, в Волгоградской области выявлен 188 новый зараженный коронавирусом. Всего в регионе за период пандемии зарегистрировано 18 363 случая COVID-19. На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта со статистикой распространения коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в Волгоградской области, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

На фоне трудностей с получением медпомощи жители Волгоградской области начали скупать в аптеках лекарства для лечения коронавируса. "Не надеясь на полумертвую региональную медицину, люди начали лечить друг друга сами. Правда, в аптеках днем с огнем не найти многих нужных препаратов, и это огромная проблема. А в это время в поликлиниках и больницах монтируют новые томографы, жизненно необходимые ковид-пациентам. Но на них некому работать... И это очередной круг нашего медицинского ада", – написала 20 октября в Facebook журналист из Волгограда Елена Шаркова.

Волгоградка Марина Марахова пожаловалась в Facebook на отсутствие препаратов азитромицин, цефтриаксон и левофлоксацин. "Подруга заболела и ничего из этого не смогла купить. Чудом приобрела "Супракс". Вот я и думаю: случись чего, останемся помирать без лекарств, в запасе почти ничего", – написала она 20 октября на своей странице в соцсети.

Анна Шаталова написала в комментарии, что нашла лекарства через интернет. "Мы через сайт "Волгофарм.ру" нашли все. Да, не в ближайшей аптеке и не все сразу в одной. Но комплект собран", – отметила она.

"В аптеках пасусь уже неделю – там нет ничего из того, что прописывает врач", – написала Олеся Ходунова.

"Нобазит" обещали в конце недели появится, из антибиотиков врач выписала кларитромицин – есть. Сейчас даже аскорбинку расхватали, парацетамол купили со второго раза", – отметила в комментарии Евгения Кириченко.

По ее словам, из-за ажиотажного спроса на ртутные градусники этот товар также пропал из аптек. Пульсоксиметров в аптеке не бывает, они могут быть в "Медтехнике", пояснила она.

Жительница Дзержинского района Елена Владимировна, которая пришла за покупками в аптеку, рассказала, что решила запастись лекарствами впрок. "На медицину сейчас надежда плохая. Мне скинули, какие лекарства нужно купить, чтобы были, а то вдруг понадобятся, и будет днем с огнем не найти. Хотя и говорят, что антибиотиками лучше не увлекаться, но непонятно, как вообще будет развиваться ситуация, людям сейчас часто отказывают в госпитализации. Не хватало в случае болезни еще пороги аптек обивать. Взяла гриппферон в нос капать, витамин С и кое-что из того, что было", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Пенсионерка Евгения Павловна пришла в аптеку за ртутным градусником, однако его там не оказалось. "Дома электронный градусник, он очень неудобный, мне кажется, неправильную температуру показывает, один ртутный у нас есть, но решила еще купить на всякий случай. Обошла три аптеки – нигде нет", – сказала Евгения Павловна корреспонденту "Кавказского узла".

Мужчина средних лет, представившийся Андреем, рассказал, что пришел за пульсоксиметром. "Знакомый сказал, что если заболеешь, можно измерить сатурацию, не стоять в очереди в поликлинику и не искать, где сделать КТ. Если уровень меньше 95 процентов, надо госпитализировать. Правда, не уверен, что этого можно будет добиться. Но сказали, в аптеках нет, буду покупать на "алиэкспресс" или еще где-то через интернет", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В последние дни волгоградцы раскупают лекарства, назначаемые при лечении простуды и гриппа, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" фармацевт в аптеке "Рио-позитив" в Дзержинском районе Волгограда. "Сегодня есть азитромицин, номидес, парацетамол, аспирин. Люди также спрашивают витамины С и D. Все это у нас пока есть. Но нет левофлоксацина вообще, часто спрашивают "Нобазит", может быть он будет в следующую поставку во вторник", – сказала сотрудница аптеки.

Фармацевт в "Социальной" аптеке подтвердила, что в последнюю неделю наблюдается повышенный спрос на некоторые лекарства. "В последнюю неделю большой спрос на градусники, "Нобазит", левофлоксацин – их нет. Будут ли поставки, мне неизвестно. Но лекарства от простуды есть", – сказала сотрудница аптека корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудница аптеки "Эвалар" на улице Краснополянской рассказала, что "противокоронавирусного набора, градусников нет". "Есть противовирусные. Но вот то, что врачи пишут всем одно и то же – азитромицин, левофлоксацин – их нет, все выбрали. Когда-нибудь поставки будут. Но когда, я не могу сказать", – сказала фармацевт корреспонденту "Кавказского узла".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, опубликованы "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".