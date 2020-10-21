Жители Волгограда в аптеке. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла"

21 октября 2020, 14:11

Волгоградцы пожаловались на дефицит лекарств в аптеках

Ряд препаратов для лечения гриппа и простуды исчез с полок аптек в Волгограде, рассказали местные жители. Ажиотажный спрос на лекарства начался неделю назад, отметила фармацевт.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 октября жители Волгограда в соцсетях пожаловались на трудности получения медицинской помощи, в том числе пользователи отметили, что трудно дозвониться до поликлиник, а к терапевтам выстраиваются огромные очереди. Местные власти заявили, что в городе резко возросло количество вызовов скорых и терапевтов, в связи с чем поликлиники переводятся на трехсменный режим работы. 19 октября облздрав сообщил о приостановке тестирования на COVID-19 из-за нехватки места для хранения проб.

По данным на 21 октября, в Волгоградской области выявлен 188 новый зараженный коронавирусом. Всего в регионе за период пандемии зарегистрировано 18 363 случая COVID-19. На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта со статистикой распространения коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в Волгоградской области, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

На фоне трудностей с получением медпомощи жители Волгоградской области начали скупать в аптеках лекарства для лечения коронавируса. "Не надеясь на полумертвую региональную медицину, люди начали лечить друг друга сами. Правда, в аптеках днем с огнем не найти многих нужных препаратов, и это огромная проблема. А в это время в поликлиниках и больницах монтируют новые томографы, жизненно необходимые ковид-пациентам. Но на них некому работать... И это очередной круг нашего медицинского ада", – написала 20 октября в Facebook журналист из Волгограда Елена Шаркова.

Волгоградка Марина Марахова пожаловалась в Facebook на отсутствие препаратов азитромицин, цефтриаксон и левофлоксацин. "Подруга заболела и ничего из этого не смогла купить. Чудом приобрела "Супракс". Вот я и думаю: случись чего, останемся помирать без лекарств, в запасе почти ничего", – написала она 20 октября на своей странице в соцсети.

Анна Шаталова написала в комментарии, что нашла лекарства через интернет. "Мы через сайт "Волгофарм.ру" нашли все. Да, не в ближайшей аптеке и не все сразу в одной. Но комплект собран", – отметила она.

Предупреждающее обьявление в аптеке. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла""В аптеках пасусь уже неделю – там нет ничего из того, что прописывает врач", – написала Олеся Ходунова.

"Нобазит" обещали в конце недели появится, из антибиотиков врач выписала кларитромицин – есть. Сейчас даже аскорбинку расхватали, парацетамол купили со второго раза", – отметила в комментарии Евгения Кириченко.

По ее словам, из-за ажиотажного спроса на ртутные градусники этот товар также пропал из аптек. Пульсоксиметров в аптеке не бывает, они могут быть в "Медтехнике", пояснила она.

Жительница Дзержинского района Елена Владимировна, которая пришла за покупками в аптеку, рассказала, что решила запастись лекарствами впрок. "На медицину сейчас надежда плохая. Мне скинули, какие лекарства нужно купить, чтобы были, а то вдруг понадобятся, и будет днем с огнем не найти. Хотя и говорят, что антибиотиками лучше не увлекаться, но непонятно, как вообще будет развиваться ситуация, людям сейчас часто отказывают в госпитализации. Не хватало в случае болезни еще пороги аптек обивать. Взяла гриппферон в нос капать, витамин С и кое-что из того, что было", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Пенсионерка Евгения Павловна пришла в аптеку за ртутным градусником, однако его там не оказалось. "Дома электронный градусник, он очень неудобный, мне кажется, неправильную температуру показывает, один ртутный у нас есть, но решила еще купить на всякий случай. Обошла три аптеки – нигде нет", – сказала Евгения Павловна корреспонденту "Кавказского узла".

Противовирусные препараты. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла"Мужчина средних лет, представившийся Андреем, рассказал, что пришел за пульсоксиметром. "Знакомый сказал, что если заболеешь, можно измерить сатурацию, не стоять в очереди в поликлинику и не искать, где сделать КТ. Если уровень меньше 95 процентов, надо госпитализировать. Правда, не уверен, что этого можно будет добиться. Но сказали, в аптеках нет, буду покупать на "алиэкспресс" или еще где-то через интернет", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В последние дни волгоградцы раскупают лекарства, назначаемые при лечении простуды и гриппа, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" фармацевт в аптеке "Рио-позитив" в Дзержинском районе Волгограда. "Сегодня есть азитромицин, номидес, парацетамол, аспирин. Люди также спрашивают витамины С и D. Все это у нас пока есть. Но нет левофлоксацина вообще, часто спрашивают "Нобазит", может быть он будет в следующую поставку во вторник", – сказала сотрудница аптеки.

Фармацевт в "Социальной" аптеке подтвердила, что в последнюю неделю наблюдается повышенный спрос на некоторые лекарства. "В последнюю неделю большой спрос на градусники, "Нобазит", левофлоксацин – их нет. Будут ли поставки, мне неизвестно. Но лекарства от простуды есть", – сказала сотрудница аптека корреспонденту "Кавказского узла".

Сотрудница аптеки "Эвалар" на улице Краснополянской рассказала, что "противокоронавирусного набора, градусников нет". "Есть противовирусные. Но вот то, что врачи пишут всем одно и то же – азитромицин, левофлоксацин – их нет, все выбрали. Когда-нибудь поставки будут. Но когда, я не могу сказать", – сказала фармацевт корреспонденту "Кавказского узла".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, опубликованы "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Снизилось число закрытых на карантин школ в Волгоградской области", "Власти Волгоградской области объявили об ужесточении масочного режима", "Волгоградцы посетовали на дефицит плазмы крови для лечения больных COVID-19".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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