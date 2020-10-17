Первая смерть от коронавируса зарегистрирована в Южной Осетии

17 октября 2020, 13:32

88-летняя женщина умерла от COVID-19 в Южной Осетии. При этом зафиксировано 57 новых случаев заражения за сутки, что стало рекордным показателем для Южной Осетии, сообщила главный санитарный врач Марина Кочиева.

Как писал "Кавказский узел", на 15 октября общее число зараженных в Южной Осетии составляло 197 человек. За период пандемии к тому времени излечились 92 пациента.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой по коронавирусу на Южном Кавказе. Информация с динамикой распространения вируса, в том числе на Южном Кавказе, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Южной Осетии зарегистрирована первая смерть от коронавирусной инфекции. "Зафиксирован первый случай смерти - это 88-летняя женщина, у которой также были сопутствующие болезни", - цитирует сегодня главного санитарного врача Южной Осетии Марину Кочиеву "Рес".

По данным Кочиевой, за сутки коронавирус подтвердился у 57 человек, "что стало рекордным показателем в стране". Всего с начала пандемии в республике заразились 284 человека, пишет ТАСС.

"Под наблюдением врачей в настоящее время находятся 187 больных коронавирусом, порядка 40 из них - в инфекционном отделении республиканского медцентра, остальные проходят лечение амбулаторно. Еще семь человек выздоровели (за сутки)", - сказала Кочиева.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".