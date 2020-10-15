Сочинцы потребовали прекратить строительство торгового центра на берегу реки

15 октября 2020, 03:26

Жители Сочи потребовали прекратить строительство магазина на правом берегу реки Западный Дагомыс. Прибрежная зона застраивается высотками, а власти отказывают горожанам в выделении места для прогулок и отдыха в этом районе, заявили местные жители

"Кавказский узел" также писал, что жители Дагомыса в сентябре 2018 года заявили об ухудшении экологии из-за хаотичной застройки. Застройщики вырубают деревья, строят парковки на территории школ, застраивают водоохранные зоны, из-за чего ухудшается экологическая ситуация в поселке, рассказали местные жители.

Сообщение о том, что в водоохранной зоне реки Западный Дагомыс началась вырубка зелёных насаждений для строительства двухэтажного торгового центра, поступило на sms-сервер "Кавказского узла". "В микрорайоне нет ни парка, ни сквера, нет стадиона, одни новостройки и торговые центры", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Жители улицы Армавирская рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что 14 октября направили обращение в администрацию и в полицию Сочи с требованием прекратить рытье котлована на правом берегу реки Дагомыс. Водоохранная зона реки застраивается зоны высотками и торговыми центрами, рассказала старожил курортного поселка, учительница Надежда Никифорова. По ее словам, участок земли в 2000 квадратных метров на правом берегу реки Западный Дагомыс, где люди могли подойти к реке, был отдан индивидуальному предпринимателю под строительство магазина.

"На наши многочисленные жалобы никто не реагирует", - сказала жительница улицы Армавирская Лидия Сорочан. По ее словам, 14 октября начали рыть котлован, жители близлежащих домов ощутили тряску. "Мы устали жить как на вулкане [...] Нас постоянно топит во время дождей», - рассказала она.

Валентина Долженко рассказала, что местные жители пишут коллективные письма властям и в контролирующие организации с требованием прекратить застройку реки с 2017 года. "Реакция на требования сочинцев соблюдать природоохранное законодательство нулевая", - отметила она..

Лидер движения «За Сочи» Елена Негоруца напомнила, что жители Дагомыса обращались к ней еще три года назад с просьбой помочь им отстоять земли общего пользования. «Мы обращались в интересах жителей в прокуратуру города и района, но там нас никто не слышит", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, земли общего пользования с зеленой зоной на берегу реки сначала были переведены в земли под личное подсобное хозяйство, затем - под многоквартирную застройку, а сейчас там решили построить магазин. "Перевод земель с одной категории в другую проходил тайно, без проведения публичных или общественных слушаний", - сказала Негоруца.

Местные жители рассказали, что порядка полусотни активистов ранее подписали письмо к главе города Алексею Копайгородскому с просьбой остановить застройку водоохранной зоны и зоны общего пользования. Однако в ТОС "Дагомыс" на имя председателя Андрея Пехота поступил ответ от заместителя главы Лазаревского района В. Кавицина, в котором говорится, что что фактически все земли заняты высотными домами и объектами торговли, поэтому выделить их под прогулочные зоны общего пользования не представляется возможным. Все адреса, предложенные жителями ТОСа для размещения парков и скверов, заняты, следует из ответа, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Индивидуальный предприниматель Станислав Пужаев сказал корреспонденту "Кавказского узла", что участок принадлежит ему на праве собственности порядка трех лет. «Я буду строить тут двухэтажный торговый центр. Разрешение на стройку у меня есть. Оно выдано мэрией.", - пояснил он.

Предприниматель также указал, что местные жители замучили его своими жалобами. "Меня вызывают постоянно то в поселковый совет, то в полицию, то в прокуратуру, то в мэрию, и везде я даю пояснения и показываю документы", - сказал он.

Пужаев подтвердил, что 14 октября его рабочие начали рыть котлован. "Порубочный лист есть. Но я не трогал деревья еще. Рубить будем после ноября. Я огородил свой участок забором, он граничит с муниципальной ярмаркой", - сказал он.

Предприниматель предположил, что деревья спилили для расширения территории этой ярмарки.

Руководитель лесопаркового хозяйства города Александр Мамлай подтвердил, что выдал на имя застройщика порубочный билет, копия которого есть в распоряжении "Кавказского узла". Он также сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что сносу подлежат всего три дерева, два из которых - сухостои.

Сотрудник отдела архитектуры мэрии Сочи рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что разрешение на стройку было выдано в мае, его срок заканчивается в 2022 году.

Юрист Роман Шикарев пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что строительство в водоохранной зоне запрещено Водным кодексом (ст. 65 «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы»).

В водоохранных зонах устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности, следует из статей 1,2 кодекса на сайте "Консультант плюс".

Архитектор, член Союза архитекторов России Ирина Попова считает, что "недопустимо на курортах застраивать частными объектами зоны общего пользования и водоохранные зоны, так как это делает курорт непривлекательным для туризма". "В Сочи [...] чиновники усугубляют ситуацию выдачей новых разрешений на строительство", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В загрязнении реки Восточный Дагомыс нефтепродуктами виноваты власти, которые халатно относятся к охране природы, считают экологи. Виновные в загрязнении реки установлены, сообщила региональная прокуратура.