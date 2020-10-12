Опознаны убитые в перестрелке с силовиками в Дагестане

12 октября 2020, 16:05

Двое мужчин, убитые силовиками в Кизилюртовском районе, опознаны как жители Хасавюрта, сообщило МВД по Дагестану.

Как писал "Кавказский узел", сегодня около села Кульзеб Кизилюртовского района силовики в перестрелке убили водителя и пассажира машины, которые, по их версии, открыли огонь при попытке проверить документы. Полицейские не пострадали. Пользователи Instagram, посмотревшие видео с места инцидента, сочли версию МВД неубедительной и потребовали представить доказательства, что убитые первыми начали стрельбу.

Оба убитых были жителями Хасавюрта, сообщил источник в силовых структурах Дагестана. "Мужчины опознаны как жители города Хасавюрта, 1994 года рождения. Оперативники устанавливают их возможную причастность к иным преступлениям", - приводит его слова ТАСС.

Эти сведения подтвердил сотрудник пресс-службы республиканского МВД. "Открывшие стрельбу по наряду полиции и уничтоженные ответным огнем преступники - жители Хасавюрта. Им по 25 и 26 лет", - цитирует представителя ведомства "Интерфакс".

Убитые опознаны как Азамат Алхаматов и Тимурлан Биймурзаев, сообщил информированный источник. "При себе у них были автомат Калашникова, пистолет с глушителем, гранаты и другое", - приводит его слова агентство. Эти же имена привело сегодня в публикации об убитых РИА "Дербент", не указав источник своих сведений.

Напомним, нападение на силовиков около села Кульзеб стало вторым в Дагестане с начала года. Ему предшествовал аналогичный инцидент, который произошел 16 апреля 2020 года близ села Дарвага Табасаранского района. В Кизилюртовском районе предыдущее нападение на силовиков произошло 24 мая 2019 года.

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