Выставка черкесских женских костюмов вызвала интерес у нальчан

01 октября 2020, 10:36

Около ста человек посетили за два дня выставку национальных женских костюмов модельера Мадиной Хацуковой, открытую в Нальчике в День черкесского костюма.

Как сообщал "Кавказский узел", решение о проведении в Кабардино-Балкарии Дня черкесского костюма было принято на совете Международной черкесской ассоциации 8 сентября в Нальчике. Инициатором праздничных мероприятий в Майкопе выступило общественное движение Адыгеи "Адыгэ хасэ".

Впервые День черкесского костюма отметили в Адыгее 28 сентября 2011 года. Тогда прошла демонстрация моделей модельера-художника, пропагандиста национального черкесского костюма Юрия Сташа. Тогда же инициаторы проведения нового праздника заявили, что он станет ежегодным.

Выставка Мадины Хацуковой открылась 28 сентября, на ней представлено 12 платьев. Из них четыре новые, остальные принадлежат жительницам Кабардино-Балкарии, которые были изготовлены Хацуковой по заказу на свадьбу каждой из них.

Каждая из женщин оставила к своему платью комментарий.

Так, Светлана Тохова пишет, что в представленном на выставке черкесском платье она выходила замуж четыре года назад. "Когда мой будущий муж узнал, что я собираюсь надеть на свадьбу фащэ (черкесское национальное женское платье), он изготовил к платью своими руками металлический пояс", – написала Светлана Тохова. Женщина пишет, что мечтает, чтобы ее дочь в будущем, выходя замуж, также надела адыгское платье.

Зарина Уначева-Белгорокова пишет, что "горда, что ей посчастливилось быть частью истории своего народа в такой важный день [день свадьбы]".

Сафия Джукаева–Чотчаева оставила к своему свадебному платью следующую запись: "Теперь в моем доме висит платье, которое для меня бесценно. Это не просто платье, а семейная реликвия".

Некоторые из посетителей выставки рассказали о своих впечатлениях. "Безумно люблю творчество Мадины Хацуковой. На ее выставке представлено и мое платье, сшитое на заказ на свадьбу. Я называю его "мое идеальное платье". Оно темно-синего цвета, с серебристой вышивкой, а пояс и нагрудник изготовлены местным талантливым мастером – Юрием Маргушевым. Все платья Мадины образец элегантности и ответственного отношения к своей работе", – рассказала посетительница выставки Диана Шхаумежева.

Она отметила, что на выставке представлены не все работы Хацуковой. "Я очень благодарна ей за ее душевное отношение к невестам, потому что в свое время благодаря ей я выходила замуж в самом красивом платье на свете, которое в точности соответствовало моему внутреннему ощущению. На выставке лишь малая часть ее работ, но они все очень красивые", – добавила она.

Адыги (черкесы) - общее название народа, разделенного на кабардинцев, черкесов и адыгейцев. В России адыги проживают в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии и на Ставрополье. Общая численность адыгов в России, согласно переписи 2010 года, составляла 718,7 тысячи человек. Большинство же адыгов проживает за пределами России, говорится в справке "Кавказского узла" "Адыги".

Нагрудники и пояса к некоторым платьям являются старинными и перешли к их хозяйкам от бабушек, что делает их особенно привлекательными и интересными. В анонсе к выставке Мадины Хацуковой отмечается, что "замысел автора – представить публике самый важный наряд в жизни девушки – свадебное платье – символ перехода в новую жизнь".

Отвечая на вопрос, как часто к ней обращаются с предложением приобрести платье, Мадина Хацукова сказала, что такое бывает, но не часто. Ибо платья недешевые – от 150 тысяч рублей. В основном она работает для национальных танцевальных ансамблей. "При изготовлении национального адыгского женского платья мы строго придерживается традиций и не допускаем стилизации. Это означает, что соблюдается технология изготовления платья от начала и до конца – крой, шитье, галуны" – сказала Хацукова корреспонденту "Кавказского узла".

Хацукова восстанавливает и сохраняет адыгский (черкесский) национальный костюм – как мужской, так и женский, по ее эскизам шьются костюмы для танцевальных коллективов. Она – мастер золотого шитья, – сказано в пресс-релизе выставки.

"Выставку адыгского национального платья за два дня посетили около ста человек", – сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Национального музея Кабардино-Балкарии.