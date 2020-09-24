Избиение силовиками поставило под угрозу пересадку почки жителю Красноармейского

24 сентября 2020, 00:50

Житель Красноармейского Ислам Магомедов, избитый силовиками во время конфликта в селе, вынужден лечиться от нанесенных ему травм вместо плановой госпитализации для операции, рассказал его отец.

Как писал "Кавказский узел", в селе Красноармейском 22 сентября при разгоне акции протеста из-за земельного спора произошли стычки с полицейскими. 27 жителей села были задержаны, не менее двух человек получили ранения. Задержанные были заподозрены в причинении вреда здоровью силовиков и повреждении служебных автомобилей, сообщил Следком. Акцию протеста сельчане устроили из-за стройки на участке, по их мнению, принадлежащем населенному пункту. Силовики стреляли из травматического оружия, одному человеку пуля повредила ключицу.

Земельный конфликт в Красноармейском длится уже несколько лет. В октябре 2017 года силовики разогнали местных жителей, выступивших против сноса домов, после чего задержали десять человек. Снос четырех домов был узаконен судом в связи с иском садового товарищества "Аграрник", которое посчитало, что жители села незаконно возводят домостроения. 13 и 14 июля сельчане проводили акции протеста, требуя разрешить строительство домов на обещанных им властями землях. Спорные участки были переданы в долгосрочную аренду садоводческому товариществу, однако их статус не определен из-за утери архивной документации, пояснили тогда чиновники.

Ислам Магомедов, избитый силовиками в ходе конфликта, готовился к госпитализации в одно из медучреждений Москвы для проведения операции по пересадке почки, рассказал корреспонденту

"Кавказского узла" его отец Абдулла Магомедов. По его словам, теперь Ислама планируют поместить в стационар для проведения дополнительной диагностики состояния почек и последующего лечения, так как силовики били, в том числе, по почкам.

"Врачи сказали, что его необходимо уложить в нефрологическое отделение в больницу, чтобы проверить почки. Они били его там, где почки [находятся]", - рассказал отец пострадавшего. Госпитализация Ислама с последующей операцией по пересадке почки находится под вопросом, указал Абдулла Магомедов.

Он утверждает, что сына не было среди тех, кто участвовал в конфликте между силовиками и жителями Красноармейского. По словам Абдуллы Магомедова, Ислам находился у местного кладбища и наблюдал за тем, как силовики гонятся за убегающими от них жителями села. Увидев Ислама, силовики без каких-либо вопросов начали его избивать дубинками, рассказал отец потерпевшего.

Абдулла Магомедов узнал об избиении сына от жителя поселка, который рассказал, что Ислам лежит в доме одного из жителей "сильно избитый". По словам отца потерпевшего, он видел, как сына рвало кровью.

22 сентября родственники отвели Ислама на медицинское освидетельствование побоев, сказал Абдулла Магомедов. При проведении медэкспертизы Ислам узнал одного из тех, кто его избивал, сказал он. После проведения медицинского освидетельствования сотрудники полиции хотели забрать Ислама в ОМВД по Кировскому району Махачкалы. Однако, отметил Абдулла Магомедов, ему удалось не допустить этого.

Отец потерпевшего также рассказал, что 23 сентября у него состоялась встреча с министром внутренних дел Дагестана Абдурашидом Магомедовым. По его словам, инициатором встречи выступило МВД по Дагестану. Глава ведомства на встрече расспрашивал об обстоятельствах случившегося. После этого один из силовиков, который избивал Ислама, был арестован, сказал Абдулла Магомедов. Глава МВД республики пообещал найти и привлечь к ответственности всех тех, кто участвовал в избиении сына, сказал отец потерпевшего.

Глава Дагестана Владимир Васильев после конфликта в Красноармейском поручил уделить особое внимание всем земельным конфликтам, говорится в сообщении на сайте главы и правительства Дагестана. Васильев указал, что такие вопросы должны решаться только в судебном порядке, а "все, кто будут пытаться решить вопрос силовым путем, понесут ответственность".