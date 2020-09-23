Сельчане рассказали о подоплеке и последствиях беспорядков в Красноармейском

23 сентября 2020, 20:33

Акцию протеста, которую разогнали силовики в махачкалинском селе Красноармейском, сельчане устроили из-за стройки на участке, по их мнению, принадлежащем населенному пункту. Силовики стреляли из травматического оружия, сообщили местные жительницы, сыну одной из них пуля повредила ключицу.

Как писал "Кавказский узел", в селе Красноармейском 22 сентября произошли стычки с полицейскими в ходе разгона акции протеста из-за земельного спора. Силовики, в которых полетели камни, применили слезоточивый газ, дубинки, электрошокеры и травматическое оружие. 27 жителей села были задержаны, не менее двух человек получили ранения. Задержанные заподозрены в причинении вреда здоровью силовиков и повреждении служебных автомобилей, сообщил сегодня Следком.

Земельный конфликт в Красноармейском длится уже несколько лет. В октябре 2017 года силовики разогнали местных жителей, выступивших против сноса домов, после чего задержали десять человек. Снос четырех домов был узаконен судом в связи с иском садового товарищества "Аграрник", которое посчитало, что жители села незаконно возводят домостроения. 13 и 14 июля сельчане проводили акции протеста, требуя разрешить строительство домов на обещанных им властями землях. Спорные участки были переданы в долгосрочную аренду садоводческому товариществу, однако их статус не определен из-за утери архивной документации, пояснили тогда чиновники.

Акцию протеста 22 сентября в Красноармейском спровоцировали строительные работы на одном из участков, которые, по мнению жителей поселка, принадлежат населенному пункту, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Рагимат. По ее словам, люди, когда заметили строительные работы, собрались на окраине села у траншеи, вырытой вокруг стройплощадки.

Со слов местной жительницы, к тому времени, как она пришла на место событий, там уже находились силовики - сотрудники Росгвардии, а также полицейские. Правоохранители выстроились в шеренгу и закрылись щитами, а жители Красноармейского стояли напротив них по другую сторону вырытой строителями траншеи.

Рагимат подошла к сотрудникам правоохранительных органов и спросила одного из них, с кем из их руководства могут поговорить жители, однако, по ее словам, никакой определенной реакции со стороны силовиков не поступило.

Кто именно спровоцировал последующий виток конфликта женщина не видела, однако она стала свидетелем начала стрельбы со стороны правоохранительных органов. "Я лично видела - там один был между щитами, он подходил и стрелял из травмата. В ответ с нашей стороны - со стороны народа - полетели камни", - рассказала женщина.

Ранее "Черновик" привел слова очевидицы произошедшего в Красноармейском 22 сентября, согласно которым, после оскорбительных фраз со стороны силовиков кто-то из толпы местных жителей кинул в них камни, и затем началась стрельба из травматического оружия. По словам этой же женщины, силовики врывались в дома местных жителей и забирали с собой даже тех, кто вообще не имел к этому отношения.

При этом старшее поколение призывало молодежь прекратить кидать камни в сотрудников полиции, отметила Рагимат. В тот же момент, по ее словам, на место конфликта начали стягиваться дополнительные силы правоохранительных органов. "Мы увидели, как 9-10 машин с мигалками двигались в нашу сторону. А мы - женщины - чтобы наши ребята успели куда-то убежать, стали цепочкой, чтобы не прошли эти машины", - рассказала женщина.

Затем, по ее словам, сотрудники Росгвардии по команде накинулись на собравшихся людей и начали бить их дубинками и распылять слезоточивый газ. "Остановили машины и начали распылять газ. Кого дубинками, кого газом. Они все там начали разносить, а ребята начали убегать", - рассказала Рагимат.

По ее словам, пострадали те жители, которые вообще не принимали участие в акции протеста. Один из жителей был ранен пулей от травматического пистолета, и у него была сломана ключица. Ещё одного избили дубинками, рассказала женщина, отметив, что этот человек получил обострение хронических заболеваний в итоге избиения.

На данный момент на месте конфликта никого нет, в самом селе тоже все спокойно, сообщила Рагимат, отметив, что часть задержанных сельчан остаётся в ОМВД по Кировскому району.

Мать одного из пострадавших во время разгона протестующих Зухра Султанова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что пуля из травматического пистолета повредила ключицу ее сына. Женщина отметила, что ее сын испытывает только определенный дискомфорт в связи с этим. "Пуля попала в ключицу, и ключица сломана. Рукой шевелить ему больно", - рассказала женщина.

По ее словам, конфликт сохраняется в тлеющем виде более 15 лет. Жители Красноармейского считают земли между Семендером и Красноармейским своими, однако на этих землях ведутся строительные работы без уведомления сельчан, указала Зухра.

"Эти земли наши, и у нас имеются документы. Эти земли располагаются между Семендером и Красноармейским", - рассказала женщина, не уточнив, какие именно документы имеются в распоряжении сельчан.

В ОМВД по Кировскому району находятся 26 задержанных во время разгона акции протеста, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" житель Красноармейского Абдурахман, который на момент разговора (в 16.30 мск) был в отделе полиции и пытался выяснить судьбу задержанных односельчан. Он отметил, что у задержанных жителей на тот момент не было адвоката.

В МВД Дагестана корреспонденту "Кавказского узла" отказались прокомментировать ситуацию с конфликтом в Красноармейском, отметив лишь, что на месте инцидента находились сотрудники Росгвардии.

По версии следствия, 22 сентября жители поселков Красноармейское и Семендер Кировского района Махачкалы "на почве возникших противоречий по вопросам межевания земельных участков стали воспрепятствовать проведению указанных работ", и силовики прибыли на место инцидента "для пресечения противоправных действий со стороны граждан и обеспечения общественного порядка и безопасности".