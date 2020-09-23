Следком квалифицировал обвинения против задержанных жителей Красноармейского

23 сентября 2020, 16:33

Участники земельного конфликта в пригороде Махачкалы заподозрены в причинении вреда здоровью силовиков и повреждении служебных автомобилей, сообщил сегодня Следком.

Как писал "Кавказский узел", 27 жителей села Красноармейское города Махачкалы были задержаны после разгона акции протеста из-за земельного спора. Задержанные "создали угрозу жизни и здоровью окружающих", сообщила сегодня пресс-служба ведомства.

Начато расследование уголовного дела о применении насилия в отношении представителей власти, не опасного для жизни или здоровья (ч. 1 ст. 318 УК РФ), и умышленном повреждении чужого имущества (ч. 1 ст. 167 УК РФ), сообщило сегодня управление Следственного комитета РФ по Дагестану.

По версии следствия, 22 сентября жители поселков Красноармейское и Семендер Кировского района Махачкалы помешали проведению работ по межеванию земельных участков, на место конфликта прибыли сотрудники местного отдела полиции и управления Росгвардии республики. "Группа лиц стала кидать в сторону сотрудников правоохранительных органов камни, различные предметы, в результате чего нескольким сотрудникам причинен вред здоровью, а также повреждены их служебные автомобили", — отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Санкции ч.1 ст. 318 предусматривают до пяти лет лишения свободы, ч. 1 ст. 167 — до двух лет лишения свободы.

Земельный конфликт в селе Красноармейском длится уже несколько лет. В октябре 2017 года силовики разогнали местных жителей, выступивших против сноса домов, после чего задержали десять человек. Снос четырех домов был узаконен судом в связи с иском садового товарищества "Аграрник", которое посчитало, что жители поселка незаконно возводят домостроения. 13 и 14 июля жители села проводили акции протеста, требуя разрешить строительство домов на обещанных им властями землях. Спорные участки были переданы в долгосрочную аренду садоводческому товариществу, однако их статус не определен из-за утери архивной документации, пояснили тогда чиновники.

Силовики применили против участников конфликта слезоточивый газ, дубинки, электрошокеры и травматическое оружие. Многие местные жители получили травмы, а минимум двое были ранены из травматического оружия, сообщил 22 сентября "Черновик".