Избиратели в Кумухе скептически отнеслись к муниципальным выборам

12 сентября 2020, 21:33

На второй день голосования на муниципальных выборах в административном центре Лакского района снизилась активность избирателей. Сельчане назвали главной местной проблемой отсутствие газификации, но усомнились, что ее могут решить кумухские депутаты.

Как писал "Кавказский узел", до конца первого дня голосования, 11 сентября, на выборах в Кумухе проголосовали более 18% избирателей.

Активность избирателей в Кумухе снизилась

У входа в избирательный участок в Кумухе, как и в первый день, дежурили сотрудники полиции. Каждый входящий в зал для голосования должен был пройти через рамку металлодетектора. На входе каждому избирателю раздавали маски и перчатки. За два часа, с 11.23 по 13.23 мск, в Кумухе проголосовали 64 человека, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на избирательном участке.

Из 1682 избирателей проголосовало до 35%, полагает член участковой избирательной комиссии. Он отметил, что точное количество проголосовавших еще не подсчитано. По его оценке, явка сегодня была ниже, чем 11 сентября.

Участковая комиссия собирает заявления от избирателей, которые желают голосовать на дому. "Завтра по населенному пункту поедет мобильная группа по домам больных и пожилых людей", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член УИК. Заявлений о нарушениях на участке не поступало, отметил он.

Сегодня голосовавших было меньше, чем 11 сентября, подтвердила наблюдатель от кандидата "Единая России" Маржанат. За два дня голосования она не заметила никаких нарушений. "Я ничего такого не видела", - сказала наблюдатель корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Кумуха надеются на газификацию села

Прописанная в Кумухе сотрудница одного из бюджетных учреждений Лакского района Патимат заверила корреспондента "Кавказского узла", что пришла на выборы добровольно. "Были и просьбы со стороны руководства [бюджетной организации], но я пошла сделать свой выбор самостоятельно, потому что считаю это важным", - заявила она.

По мнению Патимат, первоочередной проблемой Лакского района является газификация, в том числе и Кумуха. Второй проблемой она назвала отсутствие воды зимой. "Решение зависит от природных условий, выпавших за определенный период осадков и наполненности рек", - отметила избирательница. Она надеется, что депутатам удастся улучшить жизнь в самом Кумухе и районе в целом.

Житель Кумуха Саид проголосовал, хотя и не придает большого значения муниципальным выборам. "Не хочу, чтобы мой голос посчитали ненужным или кто-то другой его использовал", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Сельчанин добавил, что большинство кандидатов – его знакомые, поэтому выбрать трудно.

Кумухец Сулейман признался, что проголосовал только потому, что обещал знакомому отдать за него свой голос. К самим муниципальным выборам он относится скептически, но не исключил, что жизнь села улучшится, если корпус муниципальных депутатов будет сформирован из "достойных людей". Первоочередной проблемой, с которой сталкиваются как жители Лакского района в целом, так и жители Кумуха, Сулейман назвал отсутствие газопровода.

Кумухцы недовольны переносом рынка на окраину села

Местный житель Ибрагим проголосовал на муниципальных выборах из чувства гражданского долга. "Я не связан должностью, а пошел на выборы, так как посчитал это исполнением своего гражданского долга", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Кумухец также указал на отсутствие газа. Однако повлиять на решение данной проблемы депутаты муниципального уровня не могут, считает Ибрагим.

Не менее важной проблемой села мужчина считает перенос рынка со старого места на менее удобное для большинства местных жителей. Он считает, что рынок надо вернуть назад.

Жительница Кумуха Айшат рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что отдала свой голос за знакомого. По мнению женщины, выборы данного уровня не могут существенно повлиять на жизнь ни в самом Кумухе, ни в районе в целом. Первоочередными проблемами села женщина назвала неудобное расположение рынка и отсутствие газификации. По словам Айшат, сельский рынок раньше находился в центре села, а теперь перенесен на окраину. Ранее на территории, куда на данный момент переведен рынок, располагался колхозный двор, эта территория абсолютно не приспособлена для торговли, отметила женщина.

Каждый четверг, в базарный день, на этот рынок стекаются продавцы с окрестных районов и сел. К концу дня рынок сворачивается. Как указала Айшат, новое расположение рынка создало неудобства как для жителей Кумуха, так и для приезжих, так как вокруг рынка нет инфраструктуры. Пожилым жителям села теперь сложно добраться до рынка. "Большинство жителей Кумуха считает, как я, что новое место не приспособлено для базара", - заявила она.

Житель Кумуха Магомед пришел на выборы поддержать родственника, который является одним из кандидатов в сельские депутаты. Он надеется, что с избранием нового депутатского корпуса жизнь в Кумухе станет лучше. По мнению молодого человека, первоочередная проблема в селе – это отсутствие газификации. Магомед назвал это одной из причин оттока молодежи из села и района в целом. Второй проблемой является отсутствие работы, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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