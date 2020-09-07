Абхазские следователи занялись делом о похищении бизнесмена

Вооруженные люди похитили Джемали Соселию и вывезли его на границу с Грузией, сообщило МВД Абхазии. Это первый случай похищения человека в Галском районе за пять лет, заявил бывший глава района.

По данным МВД, поздно вечером 5 сентября машину Джемали Соселии остановили в селе Речх Ткуарчалского района вооруженные люди в масках и черной одежде. Вместе с ними Соселия поехал в Галский район. По дороге, на территории подстанции Ингур ГЭС, между Соселией и этими людьми произошла драка, после которой Соселию насильно вывезли на границу с Грузией. Вооруженная группа вместе с похищенным перешла пограничную лесополосу. Машину Соселии милиционеры нашли на проселочной дороге в селе Алакумхара, сообщило МВД Абхазии.

В связи с похищением Джемали Соселии возбуждено уголовное дело, сообщило ведомство на своем сайте 6 сентября.

По данным источника, Соселия - уроженец Галского района, который живет в Сочи и ведет там свой бизнес. Он гражданин России. В Галском районе у него есть дом, куда он приезжает время от времени. Источник предположил, что когда Соселия ехал из села Речх в сопровождении вооруженных людей, то нарочно свернул к подстанции, чтобы привлечь внимание. Охрании ГЭС стали свидетелями избиения Соселии и тоже были избиты, похитители отобрали у них телефоны, передало 6 сентября информацию источника “Эхо Кавказа”.

В 2020-2014 годах в Галском районе ежегодно похищали от 18 до 22 человек, требуя за них выкуп, сообщил бывший глава муниципалитета Темур Надарая. По его данным, этим занимались вооруженные группы из Грузии, которые действовали вместе с сообщниками из числа местных жителей. С 2015 года таких случаев не было, со ссылкой на Надараю сообщило издание.