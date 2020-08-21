Обнаруженный в Чечне тайник с боеприпасами и взрывчатыми веществами. Фото прес-службы Росгвардии https://rosgvard.ru/ru/news/article/v-chechenskoj-respublike-voennosluzhashhie-rosgvardii-obnaruzhili-i-unichtozhili-tajnik-s-boepripasami-1

21 августа 2020, 10:29

Схрон с боеприпасами найден в Чечне

Саперы уничтожили тайник с боеприпасами, найденный в лесу в Ачхой-Мартановском районе, сообщила Росгвардия.

Тайник в лесу в Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики нашли бойцы Росгвардии и сотрудники ФСБ "в ходе выполнения служебно-боевых задач", сообщила сегодня пресс-служба Северо-Кавказского округа войск Нацгвардии.

"В тайнике находились взрывчатые вещества и элементы к самодельному взрывному устройству, оружие и боеприпасы. Тайник с содержимым был оборудован несколько лет назад", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Росгвардии.

Саперы уничтожили тайник вместе с содержимым накладными зарядами, отмечается в публикации.

Примечание:

"Тайник с боеприпасами найден в Чечне", "Силовики подорвали блиндаж у границы Чечни и Ингушетии", "Блиндаж и три тайника с оружием найдены в Чечне".

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