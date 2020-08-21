Схрон с боеприпасами найден в Чечне

21 августа 2020, 10:29

Саперы уничтожили тайник с боеприпасами, найденный в лесу в Ачхой-Мартановском районе, сообщила Росгвардия.

Тайник в лесу в Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики нашли бойцы Росгвардии и сотрудники ФСБ "в ходе выполнения служебно-боевых задач", сообщила сегодня пресс-служба Северо-Кавказского округа войск Нацгвардии.

"В тайнике находились взрывчатые вещества и элементы к самодельному взрывному устройству, оружие и боеприпасы. Тайник с содержимым был оборудован несколько лет назад", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Росгвардии.

Саперы уничтожили тайник вместе с содержимым накладными зарядами, отмечается в публикации.