21 августа 2020, 10:29
Схрон с боеприпасами найден в Чечне
Саперы уничтожили тайник с боеприпасами, найденный в лесу в Ачхой-Мартановском районе, сообщила Росгвардия.
Тайник в лесу в Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики нашли бойцы Росгвардии и сотрудники ФСБ "в ходе выполнения служебно-боевых задач", сообщила сегодня пресс-служба Северо-Кавказского округа войск Нацгвардии.
"В тайнике находились взрывчатые вещества и элементы к самодельному взрывному устройству, оружие и боеприпасы. Тайник с содержимым был оборудован несколько лет назад", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Росгвардии.
Саперы уничтожили тайник вместе с содержимым накладными зарядами, отмечается в публикации.
"Тайник с боеприпасами найден в Чечне", "Силовики подорвали блиндаж у границы Чечни и Ингушетии", "Блиндаж и три тайника с оружием найдены в Чечне".
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