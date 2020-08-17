17 августа 2020, 15:01

Сотрудники волгоградского вуза задержаны по делу о мошенничестве

По версии следствия, сотрудники одного из вузов Волгограда фиктивно зачислили в вуз несколько десятков студентов и похитили 4 миллиона рублей, предназначенных для материальной помощи этим студентам, подозреваемые задержаны, сообщило сегодня МВД по Волгоградской области.

Декан факультета, его заместитель и методист одного из вузов Волгограда были задержаны сотрудниками ФСБ России и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции регионального управления МВД по подозрению в мошенничестве.

Расследование о мошенничестве ведется в отношении сотрудников Волгоградского государственного аграрного университета, сообщил сегодня V1. 

По данным следствия, сотрудники вуза зачислили в вуз несколько десятков студентов. Средства из стипендиального фонда, предназначенные для материальной помощи этим студентам, декан и его подчиненные распределяли между собой, сообщила сегодня пресс-служба МВД по Волгоградской области.

В ходе обысков в вузе и дома у подозреваемых были изъяты личные дела фиктивно зачисленных студентов и финансовая документация. "С 2017 по 2019 год подозреваемые похитили из федерального бюджета свыше 4 миллионов рублей", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Двое подозреваемых дали признательные показания. Сотрудникам вуза была избрана мера пресечения, не связанная с пребыванием под стражей, сообщило следствие.

Максимальный срок лишения свободы по части 4 статьи 159  УК РФ составляет 10 лет лишения свободы.

Примечание:

"Волгоградские подрядчики фонда капремонта обвинены в хищении 45 миллионов", "Освобожден из-под стражи подозреваемый в мошенничестве светлоярский чиновник", "Размер хищений при ликвидации свалки в Волгограде оценен в 85 млн рублей".

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