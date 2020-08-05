Обжалован приговор офицера из Дагестана по делу об избиении рядового

05 августа 2020, 22:20

Суд приговорил уроженца Дагестана Тамира Мирзаева к году и трем месяцам условного срока за применение насилия в отношении рядового во время службы в войсковой части в Московской области. Прямых доказательств виновности Мирзаева нет, заявил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", командир взвода войсковой части в Московской области, уроженец Дагестана Тамир Мирзаев обвинен в превышении полномочий с применением насилия в отношении рядового. В ходе расследования от свидетеля требовали обвинительных показаний, сообщил адвокат. Сослуживцы Мирзаева обратились в прокуратуру с жалобой на следствие, причем один из свидетелей указал на национальную подоплеку в деле. 7 июля в суде один из свидетелей обвинения заявил, что его показания в протоколе допроса не соответствуют действительности, а другой указал, что не видел на лице потерпевшего следов избиения.

Следствие утверждает, что Мирзаев нанес рядовому не менее одного удара рукой в лицо и не менее шести ударов коленом в бедро. Никаких документальных доказательств о применении насилия в отношении потерпевшего нет, указал адвокат Муслим Джамалутдинов.

Реутовский гарнизонный военный суд признал Мирзаева виновным и назначил ему один год и три месяца условно, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сообщил адвокат Муслим Джамалутдинов, не уточнив дату вынесения приговора.

Рядовой прошел медицинский осмотр, сказал адвокат. «На заседании суда свидетель лейтенант медицинской службы Ветошкин сообщил, что никаких ссадин, синяков и гематом на теле рядового... обнаружено не было. Аналогичное заключение сделала и судебно-медицинская экспертиза», - отметил он. Он также подчеркнул, что даже свидетели обвинения давали показания в защиту командира взвода Мирзаева.

В материалах не было "ни одного прямого доказательства применения физического насилия со стороны моего подзащитного, как того требуют нормы уголовного законодательства", - отметил адвокат. Однако судья в приговоре установил, что он все-таки совершил преступление, сказал Джамалутдинов.

В связи с этим во 2-ой Западный окружной военный суд 31 июля направлена апелляционная жалоба с просьбой отменить приговор Реутовского гарнизонного военного суда и оправдать Мирзаева, сказал адвокат.

Тамир Мирзаев сказал корреспонденту "Кавказского узла", что свою вину не признает. Рядовой часто нарушал дисциплину, неадекватно реагировал на замечания, у него не складывались отношения с сослуживцами, рассказал к офицер . "Мне пришлось даже созваниваться с родителями... надеялся, что они повлияют на сына, чтобы до конца службы он больше не получал дисциплинарных взысканий", - сказал Мирзаев. По его словам, для него было полной неожиданностью известие о том, что рядовой написал заявление в прокуратуру о применении к нему насилия со стороны старшего по званию.

Информация о судебном делопроизводстве на сайт Реутовского гарнизонного военного суда по данным на 22.00 мск сегодня была недоступна. На сайте 2-го Западного окружного военного суда информации о поступлении жалобы защиты на приговор Мирзаева по данным на 22.20 мск сегодня нет.