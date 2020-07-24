После стычек уроженцев Азербайджана и Армении в Москве задержаны 13 человек

24 июля 2020, 14:41

Силовики в Москве задержали 13 участников драки, в которой человека ранили ножом, сообщили в полиции. Раненый - уроженец Армении, рассказал представитель диаспоры Давид Тоноян. Участниками нападений на армян были уроженцы Азербайджана, предположил посол Армении.

Как писал "Кавказский узел", 23 июля МИД Азербайджана потребовал от полиции стран Евросоюза и США обеспечить охрану своих дипломатических представительств и безопасность соотечественников после акций протеста граждан Армении. По данным министерства, уроженцы Азербайджана подвергались нападениям.

12 июля произошло обострение вооруженного конфликта на границе Азербайджана и Армении. 15 июля стороны сообщили о спаде напряженности, но на следующий день стало известно о возобновлении боев на границе. По официальным данным, со стороны Армении насчитывается пять погибших и 39 раненых со стороны Азербайджана – 13 погибших и четверо раненых. О подробностях конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку".

В Москве в ночь на 24 июля произошли стычки между уроженцами Азербайджана и Армении, сообщает сегодня на своем сайте телеканал "360". Телеканал опубликовал сделанное очевидцами видео, на кадрах которого видно, как один человек прыгает на лобовое стекло стоящего автомобиля, а другой бьет водителя. Голос за кадром утверждает, что напали на армянина.

Правоохранители задержали 13 участников драки, в которой ранили человека, раненого доставили в больницу с резаной раной плеча, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве. "После оказания помощи (пострадавший) отпущен, доставлен в ОМВД. Со слов мужчины, неизвестный в драке причинил ему указанное ранение", - цитирует сотрудника управления РИА Новости, не указывая национальности и гражданства участников инцидента.

Член Объединения армян России Давид Тоноян на своей странице в Facebook призвал соотечественников к спокойствию. "Друзья, без паники и истерии. Не надо кидаться сразу на посольство или искать виновных. [...] Не надо распространять не проверенную информацию, это очень важно! Знакомого нашего ударили ножом, остальное уточняется", - написал он.

В свою очередь посол Армении Вардан Тоганян предположил, что многочисленные стычки были спланированы уроженцами Азербайджана. "Мы получали всю ночь такие данные. В районе юго-востока Москвы было несколько таких случаев. Очень хорошо организованные банды, хорошо вооружённые нападали, видимо, выслеживая машины с армянскими номерами или отдельных людей, и начинали большую драку. Погибших нет, пострадавшие есть, пара человек в больницах. Координируем свои действия с правоохранительными органами, и наши общественные организации тоже на связи. Мы призываем не терять бдительность, не поддаваться на провокации", - приводит его слова на своем сайте радиостанция «Говорит Москва».

Напомним, 17 июля в соцсетях появились сообщения о том, что фуры с армянскими товарами были вывезены с крупного оптового продовольственного рынка Москвы "Фуд-сити", принадлежащего уроженцам Азербайджана Году Нисанову и Зараху Илиеву.

Российские власти должны вмешаться в ситуацию, а недопуск армянских бизнесменов на площадку следует рассматривать как дискриминацию, заявили представители армянской диаспоры. В азербайджанской диаспоре ситуацию в «Фуд-сити» назвали частным случаем конфликта предпринимателей.

Конфликт на границе двух стран обострился, по версии армянской стороны, после попытки прорыва со стороны Азербайджана. В свою очередь, Минобороны Азербайджана утверждает, что конфликт обострился после того, как армянские военные попытались перейти в атаку.

Материалы о событиях на границе Армении и Азербайджана и в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война".