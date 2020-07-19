Имамы Северного Кавказа отреагировали на изменение статуса Айя-Софии

19 июля 2020, 03:25

Присвоение собору Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле статуса мечети никак не отразится на его облике, не повлечет потерю исторической ценности, не станет препятствием для туристов, считают опрошенные "Кавказским узлом" имамы из регионов Северного Кавказа. Несмотря на то, что решение такого уровня связано с политикой, история с Айя-Софией является внутренним делом Турции, отметили они.

Госсовет Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о присвоении собору Святой Софии (Айя-Софии) статуса музея, после чего в тот же день президент Реджеп Эрдоган подписал указ о присвоении ей статуса мечети и начале там мусульманских богослужений. Планируется, что первый пятничный намаз состоится в мечети 24 июля. Сейчас здание подготавливают к проведению богослужений.

В своем обращении к турецкому обществу в день принятия решения президент Реджеп Эрдоган заявил, что "Айя-София будет открыта для представителей всех религий с 24 июля после проведения подготовительных работ". "В целом же работы продлятся около шести месяцев, после чего все могут убедиться в беспочвенности подозрений относительно будущего этого памятника культуры", - цитирует слова прямой трансляции президента Турции Telegram-канал «TRT на русском».

Решение Эрдогана активно обсуждалось в самой Турции. Позиция большинства в турецком обществе, разделяющего это решение, состоит в том, что Айя-София должна быть мечетью, поскольку после взятия Константинополя в 1453 году вместе с подворьем Константинопольского патриархата, располагавшегося там, она была выкуплена на личные средства завоевателем города, султаном Мехметом Фатихом, несмотря на то, что город принадлежал османам на правах победителя полностью. Патриархату же было предложено иное место, которое сегодня располагается в самом сердце исторической части Стамбула.

В последующем мечеть была передана мусульманам в пожизненное пользование и просуществовала в статусе мусульманского религиозного сооружения 482 года вплоть до 1934 года. В Турции хранится завещание, в котором Фатих Мехмет заявляет о том, что "мечеть передается мусульманам до Судного дня" и о проклятии тому, "кто изменит статус этой мечети".

Несмотря на суверенное право страны определить будущее этого здания, о чем заявлял в своих выступлениях президент Эрдоган, изменение статуса Айя-Софии вызвало критику по всему миру, в том числе в России.

Слова сожаления по поводу принятого решения озвучил Папа Римский Франциск, Вселенский Патриарх Варфоломей и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Позиция России в этом вопросе отличается от позиции РПЦ, заявил в эфире "Авторадио" пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. «У нас есть официальная позиция, государственная, которая заключается в том, что это внутреннее дело Турции», - отметил Песков, при этом уточнив, что к позиции патриарха Кирилла в России относятся с уважением.

Министерство культуры Турции сообщило, что Айя-София сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть, передает государственный телеканал TRT.

Совместно с Управлением по делам религий Минкультуры Турции подписало 16 июля протокол о сотрудничестве в области защиты, развития, продвижения и управления Айя-Софией, согласно которому в здании ускорятся реставрационные работы, а вход для иностранцев станет бесплатным (ранее вход в музей стоил 12 долларов).

Внутри мечети планируют постелить специальные антибактериальные ковры, а во время молитвы мозаики и фрески будут затемняться специальным лазером или шторами. Для туристов при этом планируют создать специальные коридоры, чтобы не мешать молящимся.

Вопрос изменения статуса Айя-Софии поднимался неоднократно

Представители мусульманской общины Северного Кавказа разделяют удовлетворение верующих Турции в связи с возвращением Айя-Софии статуса мечети, сказал 18 июля корреспонденту «Кавказского узла» муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов.

«Айя-София у меня вызывает восхищение и гордость за удивительное творение зодчих. Грандиозность и соразмерность сооружения вызывает уважение. Наверное, над проектом работали сотни людей, при всем этом ощущается легкость конструкции, чему способствуют и минареты, устремившиеся ввысь. Я чувствую принадлежность к той цивилизации, к тем верующим, которые это сделали. Это великий памятник культуры, архитектуры, соответствующий уровню образованности людей того времени. Я по-своему понимаю, почему Эрдоган пошел на этот шаг. Когда мы говорим о мечети, церкви или музее, то должны понимать первоначальную принадлежность здания, а это был объект, где поклоняются Всевышнему. И мысли верующих, и их желания никогда не будут мириться с тем, что там музей, что там не проводятся молитвы, что там нет поклонения», - сказал Гацалов.

Муфтий напомнил, что вопрос изменения статуса Айя-Софии поднимался неоднократно.

«Очевидно, тогда не было критической массы, но сейчас это время настало, и Эрдоган, как политик, истинный мусульманин понимает это. Я не буду уходить в конспирологию, рассуждая, хотел ли он этим увековечить свое имя или обрести дополнительный политический вес и продемонстрировать свою власть. Целей может быть много, но я на первое место ставлю веру, и суть всего произошедшего - в этом. Возмущаются те, кто не очень понимает, что такое вера и не ощущают себя верующими. Это внутреннее дело Турции, того общества, которое проживает в этой стране. Пришло время по многим моментам - желания, возможности, вызовы и ответы сошлись в точку, и над всем этим витает вера. Сделали так, как было завещано султаном», - убежден муфтий, при этом отметив, что «решение такого уровня не может быть не политическим».

Он напомнил о проблемах возвращения религиозной инфраструктуры и в России.

«У нас говорят про Исаакий (Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге - прим. "Кавказского узла"). Он до конца не стал религиозным объектом. Там разрешили молиться, но по статусу он остался музеем. Я возмущен - это религиозный объект, его так строили. Он и так архитектурный, культурный, религиозный памятник, но это храм и он должен быть храмом. Многим христианам не нравится, что Айя-София стала мусульманским храмом, но в России и по миру много церквей, не выполняющих эти функции. Почему то это никого не возмущает. И у нас в республике мечеть была музеем, затем планетарием. Сегодня она стала музеем космонавтики, и я считаю, что это не правильно. Если что-то надо строить, то это надо делать вне стен мечетей или церквей», - считает Гацалов.

В конце 2015 года здание бывшей шиитской мечети, в которой в советское время располагался планетарий, было передано в ведение министерства государственного имущества и земельных отношений Северной Осетии с последующей передачей министерству культуры. В 2016 году власти сообщили о начале ремонта в бывшей шиитской мечети Владикавказа. Эти работы ведутся без согласованного проекта и нарушают архитектурный облик здания, заявили тогда местные архитекторы.

По мнению религиозного деятеля, изменение статуса Айя-Софии никак не скажется на возможности ее посещения.

«Я думаю, что туристы будут посещать этот памятник, он будет открыт. И сегодня доступ туристам есть к большим объектам. В нашем городе любой турист может прийти и посмотреть нашу мечеть, никому они не мешают. Мне нравится, что люди интересуется религиозной культурой и архитектурой. Турецкие власти найдут решение не обидеть никого. Это здание было 500 лет мечетью, и оно должно быть ею. Это не решение Эрдогана, это решение большинства мусульман, проживающих в Турции. Когда закрыта для поклонения мечеть и это собственность вакфа, того населения которое там живет — это неправильно. Она была передана мусульманам и должна продолжать принадлежать им. Если бы не было желания общества - такого решения не было бы», - заключил Гацалов.

В Айя-Софию были достаточно дорогие билеты. А теперь билетов не будет, вход станет свободным. В этом плане наши туристы выиграют", - сказал в интервью "Авторадио" Дмитрий Песков.

Власти Турции обеспечат туристам возможность заходить в Айя-Софию

В том, что турецкие власти обеспечат доступ к Айя-Софии всем желающим, уверен и глава религиозной организации мусульман Тахтамукайского района Адыгеи, имам Асфар Мысс.

«Я видел мечети [Турции], которые посещают туристы. Там специально огороженные места, я не вижу предмета для опасений. Власти Турции обеспечат туристам возможность заходить, смотреть - я уверен. Касательно архитектуры - не думаю, что будет что-то меняться. Я был в Стамбуле много раз, но Айя-София была закрыта, попасть внутрь у меня не получилось. Конечно, как мусульманин, руководитель религиозной организации я, естественно, «за» и рад. Мечеть получила обратно свой статус. Эрдоган - это человек, который сделал много для преобразования своей страны, на нашей памяти страна преобразилась не только экономически, но и политически, внутри. Там огромные перемены. Я общаюсь не только с местными черкесами, мухаджирами новой и старой волны. Там есть и политические оппоненты, но все признают, что это личность и человек, который сделал многое для страны», - сказал Мысс корреспонденту «Кавказского узла».

К критике решения Эрдогана в России Мысс отнесся с недоумением. «Мне интересно, какое дело человеку, живущему тут, в глубинке, какой статус будет у здания, которое стоит где-то в Турции? Да, когда-то это была церковь. Но если мы сейчас углубимся в эту тему, то сотни мечетей в сегодняшней Испании являются церквями, музеями и так далее. И что, требовать возвращения им статуса мечетей? Это следование за толпой, многие политики это обозначили, надо выразиться и повлиять на соседнее государство. Но надо знать историю Турции, что сегодня там происходит. Это нация политическая, с древними традициями, и они просто так не поддаются влиянию», - заключил он.

Изменение статуса Айя-Софии - внутреннее дело Турции

Вне зависимости от политической подоплеки вопроса решение является внутренним делом Турции, считает историк Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований Заурбек Кожев.

"Эрдоган - изощренный политик. Не думаю, что подобные решения он принимает сугубо из религиозных соображений. Однако, я не специалист по внутренней политике, какого-то личного отношения к этому событию у меня нет. Наверное, это символический акт для многих практикующих мусульман и христиан, они, вероятно, будут спорить по этому поводу. Не думаю, что все [в России] были возмущены", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла". По его мнению, позиция Русской православной церкви и тех граждан России, которые являются "практикующими христианами - это не мнение всей страны".

"Большинство людей озабочены сейчас вопросами выживания, а не тем, будет ли София действующей мечетью или музеем», - считает Кожев. Он заявил о схожести России и Турции, где религиозные вопросы всегда связаны с политическим контекстом.

«В этих странах, как в очень похожих по политическим институтам и прошлому, религиозные вопросы всегда связаны с вопросами политических предпочтений. В России религию пытаются превратить в государственный институт, но и в Турции достаточно давно Эрдоган проводит политику по модернизации политической системы, оставшейся от Ататюрка. Это - внутреннее дело турецкого сообщества. К реальной религиозности это [решение] отношения не имеет», - заключил он.

Айя-Софию не перестраивают, мозаики не уничтожаются

Несмотря на изменение статуса здания, оно остается памятником истории, культуры и архитектуры, считает директор Института истории, археологии и этнографии Дагестанского центра Российской академии наук Махач Мусаев.

«Айя-София никуда не делась [после решения], здание стоит, оно в доступе. Будь то музей или мечеть - люди смогут прийти и насладиться этим произведением архитектуры и истории. Я отношусь к этому нормально. В турецком обществе чувствовались такие настроения. Они хотели, чтобы Айя-София была мечетью. И с точки зрения религиозной составляющей это может и не оправдано - на этом месте много исторических, действующих мечетей, но в то же время если общество так хочет, то почему бы и нет?» - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мусаев напомнил, что Айя-София включена в реестр памятников всемирного наследия ЮНЕСКО - это решение принято в 1985 году.

«Надо иметь в виду, когда говорят, что это внутреннее дело Турции. Это не совсем так. Это памятник мирового наследия, но, в то же время, с этим памятником ничего не становится - его не перестраивают, мозаики уничтожать и портить не будут, изменений никаких не предполагается. Постелют коврики на пол и все», - сказал Мусаев.

Он отметил, что в России история вокруг Айя-Софии была соответствующим образом препарирована в масс-медиа.

«Турцию считают союзником и ждут какой-то лояльности от этой страны. Почему-то думают, что если люди ездят туда отдыхать и оставляют деньги, то Турция чем-то обязана. У нас специфическое общество и им, конечно, манипулируют. Я вижу, что есть какой-то социальный и политический заказ, а может быть и внутренний, исходя из ощущений кураторов медиа-холдингов, что именно в таком русле надо позиционировать, используются некие технологии. Без глубокого анализа ощущение, что тему сильно раздувают», - заключил собеседник.

В изменении статуса Айя-Софии нет конфронтации христианства и ислама

Айя-София производит потрясающее впечатление как памятник истории, запечатленный в камне, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» администратор Telegram-канала «Alihandzinad» Алихан Хоранов.

«Одним из самых ярких впечатлений от нее стали ступени, протертые миллионами ног верующих разных конфессий, которые в течение столетий ходили по ним. Эрдоган принял такое решение, вероятно, потому, что на сегодня плюсы от этого решения превышают те издержки, которые он может понести во внутренней и внешней политике. Это, безусловно, политическое решение, как и без малого любое, принимаемое политиками, но это решение можно назвать наиболее политизированным из возможных», - сказал Хоранов.

Он полагает, что власти Турции, принимая такое решение, были готовы к международной реакции.

«Это внутренний вопрос Турции. Очевидно, что принимая его, Эрдоган был готов к его обсуждению на международной арене, к тому, что это будет вызывать споры, обсуждения и даже конфронтацию. Но это, безусловно, внутреннее дело Турции, и мнение Эрдогана и турецкого общества здесь играет главную роль. Многие люди в России возмущены потому, что Турция - это вечный геополитический соперник России. Такого количества войн, как с Турцией, у России не было ни с какой из других держав, и эта преемственность, безусловно, ощущается. Второе, если брать более обывательскую сторону, то подача этой информации, этой новости располагала к тому, что люди будут возмущаться, даже если не были погружены в вопрос. Цитирую: «Собор святой Софии решили превратить в мечеть». Понятно, что с точки зрения Турции этот вопрос формулируется совершенно иначе. Это не вопрос конфронтации христианства и ислама, а вопрос секулярного прошлого и частично настоящего и ее исламского фактора. И там этот вопрос понимают совершенно по-иному, нежели в России. Потому восприятие этого вопроса в нашей стране было искажено», - сказал Хоранов.

Он отметил, что поддерживает принятое решение, и напомнил об аналогичных проблемах, с которыми представители мусульманской общины сталкиваются в Северной Осетии.

«Я поддерживаю решение Эрдогана, поскольку мы тоже прошли такой период в своей истории, когда в нашей стране, республике церкви и мечети были отданы под различные сооружения, птицефабрики, склады, музеи атеизма. В частности, мечеть в городе Владикавказ была музеем атеизма до начала 90-х. И первые посетители мечети до того, как можно было свободно исповедовать свою религию, покупали билеты и совершали намаз, заходя в эту мечеть, как посетители музея. Еще одна мечеть во Владикавказе, которая в годы советской власти была превращена в планетарий, к сожалению, в результате не очень мудрого решения местных властей пока еще остается планетарием, недавно отреставрированной в таком статусе», - сказал Хоранов.

«Момент превращения церкви в мечеть — это момент более тонкий. Но на сегодня вопрос церкви в этом сооружении не стоит и если выбирать между тем, будет ли это музей или мечеть, разумеется, мой ответ - мечеть. У туристов, наверняка, будет возможность посещать этот памятник, как и другие мечети, например, Голубую мечеть. Фрески и мозаики наверняка будут закрыты на время молитвы», - заключил Хоранов.

Многие мечети в странах Европы превращены в церкви и музеи

Турецкие власти указывают на то, что после распада Османской империи более трех тысяч османских памятников остались на территории Греции, многие мечети при этом были превращены в церкви, театры и музеи. В их числе мечеть Цистаракиса в Афинах, возведенная в XVIII веке, где в настоящее время находится музей греческого народного искусства, пишет aktis.app.

«Старая мечеть» в Нафплионе, возведенная в XVI веке и ранее называвшаяся Трианон, в настоящее время является театром, мечеть «Фетхие» в Афинах (XV век) некоторое время использовалась как военная тюрьма, а в настоящее время в ней располагается выставочный зал. Мечеть Хамзы-Бея в Салониках (XV век), минареты, михраб (алтарь) и минбар (кафедра) в которой были разрушены, использовалась как кинотеатр для взрослых, а в настоящее время находится на реконструкции.

3 июля председатель Исламского культурного центра России Абдул-Вахед Ниязов на своей странице в Facebook опубликовал фотографии пяти мечетей в Испании, Венгрии и Италии, которые были преобразованы в церкви и действуют в этом статусе по настоящее время.

«К теме о возвращении верующим Айя-Софии (с 1453 по 1935 гг. - Соборная Мечеть Стамбула). Бывшие мечети, преобразованные в христианские соборы (действующие и поныне) в испанских Кордове и Севилье, венгерском Пече и итальянском (сицилийском) Палермо. А ведь это только самые известные! Мы тут ещё не указываем массу мечетей, преобразованных в музеи, разные учреждения и так далее в разных странах Европы и мира», - написал, в частности, Ниязов.

Отметим, в ряде городов Турции сохраняются христианские церкви и другие религиозные сооружения. Например, подворье Афонского Свято-Пантелеймонова монастыря, которые построили в конце XIX века для паломников. Сейчас это единственное место в Турции, где служат на русском языке, пишет "Православие и мир".