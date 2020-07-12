Источники сообщили об обысках у родственников убитого ингушского правозащитника

12 июля 2020, 14:49

Силовики в Ингушетии проводят обыски у Мусы Аушева и его племянников, которые приходятся родственниками убитому в 2009 году правозащитнику Макшарипу Аушеву, сообщили источники.

Обыски по нескольким адресам в Назрани и Назрановском районе проходят сегодня с раннего утра, сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

По их словам, обыски проходят в домах руководителя подрядной организации Мусы Аушева и его племянников и могут быть связаны с уголовными делами о нарушениях при строительстве в республике социально значимых объектов. Муса Аушев – родной брат убитого в 2009 году правозащитника Макшарипа Аушева, сообщает сегодня "Интерфакс".

Следственные действия у Аушева и его родственников проводятся "в рамках ранее возбужденных уголовных дел", подтвердил источник, знакомый с ситуацией. "Доступ к домовладениям заблокирован военными «Уралами»", - приводит его слова газета "Ингушетия" на своем сайте.

Как писал "Кавказский узел", Макшарип Аушев входил в состав экспертного совета по Северному Кавказу при уполномоченном по правам человека в России. Он был убит 25 октября 2009 года, когда на федеральной трассе "Кавказ" около Нальчика его автомобиль обстреляли. Незадолго до убийства, 15 сентября 2009 года, в Ингушетии была совершена попытка похищения Аушева. Дважды, в 2011 и 2014 годах, расследование убийства приостанавливалось. В октябре 2014 года родственники Макшарипа Аушева потребовали возобновить расследование.

Ранее отец убитого, Магомед-Хаджи Аушев, заявил, что ему известно, кто убил его сына. При этом Магомед-Хаджи называл фамилии людей, в том числе и занимающих высокие посты в правоохранительных органах, которые, по его сведениям, причастны к убийству.

Комментариев от Мусы Аушева, его родственников или их представителей относительно сообщений об обысках пока не поступало.