Обитатели стихийного лагеря в Кулларе заявили о трудностях переезда в палатки

09 июля 2020, 22:47

Для переселения из стихийного лагеря в палаточный городок близ Куллара гражданам Азербайджана необходимо пройти тестирование на коронавирус, но выдача результатов теста сильно затягивается. Постояльцы лагеря сообщили о несправедливом формировании списков азербайджанцев, возвращающихся на родину.

Как сообщал "Кавказский узел", для граждан Азербайджана, которые не смогли попасть на родину из-за закрытия границ, на границе Дербентского и Магарамкентского районов был открыт пункт временного размещения. Первая группа азербайджанцев отправилась на родину 18 мая, однако оставшимся не хватало мест в палатках, поэтому 24 июня в лагере были развернуты дополнительные места. Обитатели лагеря раскритиковали принцип составления списков на отправку. Списки составляются МИД и МЧС Азербайджана, на 8 июля в лагере находилось 450-500 человек, при этом каждый день лагерь пополняется новыми обитателями, сообщил представитель администрации Дербентского района.

Корреспондент "Кавказского узла" побывал 8 июля в палаточном лагере в Кулларе: лагерь, разросся, как и стихийный лагерь вокруг него. Общее количество палаток как в азербайджанской части лагеря, так и в лагере МЧС России увеличилось. При этом питаются обитатели лагеря только в азербайджанской части, тогда как часть МЧС России по-прежнему предоставляет им ночлег. Разросся и стихийный лагерь вокруг официальных российского и азербайджанского.

Ситуация с возвращением азербайджанцев, находящихся в Дагестане, на родину является напряженной, считает азербайджанский активист Автандил Мамедли.

"Несмотря на то, что каждый вторник вывозятся по 250 человек, в палаточный лагерь в приграничном поселке Куллар прибывают все новые люди. Вот и сегодня (9 июля) там все еще находятся около 350-400 человек. Есть и те, кто остается на квартирах и гостиницах в Дербенте и Махачкале. Определить точное число сложно, потому что никто не ведет учет", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Мамедли, добавив, что такими темпами возвращения на родину палаточный лагерь в Кулларе "никогда не будет ликвидирован".

"А там некоторые живут неделями и даже месяцами. На азербайджанской стороне уже развернут палаточный лагерь, и можно уже всех пропускать и размещать там", - сообщил Мамедли.

Ранее гражданин Азербайджана, постоялец лагеря близ Куллара Вагиф Мурсабов сообщил, что некоторые азербайджанцы приехали в лагерь после него, не жили в нем "даже неделю", но попали в списки и уехали домой. При этом у него есть друг, у которого в Азербайджане умер ребенок, прошло уже сорок дней, а он не может попасть на родину. "Нужно хотя бы пускать тех людей, кто болеет, тех, у кого кто-то умер или есть проблемы. Уважать надо людей", - пожаловался Мурсабов на принципы формирования списков.

Еженедельно по вторникам из Дагестана отправляются по 250 азербайджанцев, которые после медосмотра помещаются на карантин, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в оперштабе при кабинете министров. В оперштабе затруднились назвать точное число находящихся на данный момент в России граждан Азербайджана, сославшись на то, что это число постоянно меняется, поскольку к границе постоянно прибывают новые люди.

При составлении списков очередности возвращения на родину приоритет отдается женщинам, детям, старикам, больным и тем, кто уже провел на границе длительное время. В оперштабе также указали, что прием граждан будет осуществляться в связи с возможностями карантинной инфраструктуры страны: дело не только в количестве мест для размещения, но и готовности медперсонала обследовать определенное количество людей и возможностей больниц принять на лечение потенциальных зараженных.

Во время очередного открытия границ 7 июля в Азербайджан удалось переправить беременную женщину и пятерых детей, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Дагестане Марина Ежова.

"В условиях чрезвычайной жары (в палаточном лагере близ Куллара) и угрозы инфицирования (нахождение в лагере маленьких детей) могло быть очень опасно. В лагере оказались пятеро детей и беременная женщина, причем один из детей перенес тяжелую операцию и трепанацию черепа. Рада сообщить, что оперативно удалось организовать их отправку домой в Азербайджан", - написала Ежова на своей странице в Instagram 8 июля.

Обитатели палаточного лагеря жаловались на качество еды, жару и неопределенность с возвращением на родину. 15 июня в лагере прошла акция протеста, которая переросла в столкновения с силовиками. Ранения получили четыре правоохранителя и 10 граждан Азербайджана. 83 участника акции протеста были помещены под арест на 10 суток. Против еще 10 азербайджанцев было возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителям власти и умышленном уничтожении или повреждении имущества, все они были арестованы по решению суда на два месяца. Арестованные нуждаются в эффективной защите, заявили участники видеоконференции, организованной Институтом свободы и безопасности репортеров. Участники протестов не признали своей вины.

Переселившиеся из стихийного лагеря рассказали о препятствиях для переезда в палатку

Находящийся в Кулларе гражданин Азербайджана Аршад Эминов сообщил, что после отправки очередной группы из 250 человек численность ожидающих перехода границы "существенно уменьшилось".

"Я жил на автомойке. Меня не пускали в палаточный лагерь из-за того, что не было результатов теста на коронавирус. Его мне выдали через 20 дней, но все равно меня туда не пускали, не позволяли даже пользоваться столовой, туалетом. Только во вторник (7 июля) после отправки очередной группы из 250 человек нас пустили в палатки. На автомойке уже никого не осталось. В стихийном лагере, где люди сами оборудовали спальные места из подручных средств, также практически никого нет. Всем дали места в палатке. Здесь, конечно, лучше, а то я месяц спал, по сути, на бетоне", - отметил Эминов.

Он затруднился оценить число жителей палаточного лагеря.

"Мне трудно сказать, сколько тут людей. Но граждан Азербайджана существенно уменьшилось, может, здесь осталось 300 человек или 350. Вновь прибывающих тоже мало. Однако проблема в том, что люди стекаются по выходным, потому что отправка каждый вторник. Мы не знаем, как эти списки составляются. Обычно вечером в понедельник представители властей Азербайджана и России совместно объявляют список. Утром его вновь оглашают и обычно вносят дополнительно еще несколько имен. На протяжении всей недели заверяют, что все хорошо, уедете, но в итоге я остаюсь за бортом. Надеюсь, хоть в следующий вторник меня пропустят. Я же здесь нахожусь уже более одного месяца", - рассказал Эминов.

Другой гражданин Азербайджана Турал Билалов сообщил, что жил на автомойке почти два месяца.

"Там было очень душно. Но вариантов не было - нас не пускали в палатки. Сначала под предлогом нехватки мест, потом - необходимости сдачи теста. А потом затягивали с выдачей результатов теста. Наконец, два дня назад нас пустили в палатки, мы поели нормально приготовленную горячую пищу. Но мы не хотим комфорта, мы хотим домой. Списки должны готовиться справедливо. Одни, как я, ждем два месяца, другие - всего несколько дней. Я понимаю, когда пропускают женщин, детей, но как объяснить включение в группы без очереди молодых людей?" - сказал Билалов.

Возвращение азербайджанцев из Грузии, Турции и Евросоюза проходит без напряженности

На регулярной основе также осуществляется возвращение групп граждан Азербайджана из Грузии, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в оперштабе Азербайджана, уточнив, что вначале азербайджанцы проходят тестирование на коронавирус, после чего только получившие отрицательный результат могут вернуться на родину.

Большая группа граждан с начала пандемии коронавируса оказались также в Турции, среди них много студентов, отметили в оперштабе.

"С середины июня национальный авиаперевозчик AZAL начал выполнять специальные рейсы в Стамбул, сначала было два рейса в неделю, сейчас четыре. С начала июля полеты дважды в неделю совершают и "Турецкие авиалинии". По взаимной договоренности сторон пассажиры не позднее чем за 48 часов перед вылетом проходят тест на коронавирус: лица с положительным результатом на борт не пропускаются, пассажиры же с отрицательным результатом на карантин не помещаются. Для азербайджанских студентов сделана 30% скидка на авиабилеты. Через Стамбул транзитом в Азербайджан могут вернуться и азербайджанцы из других стран. В случае если у пассажира на борту самолета появляются симптомы коронавируса, то его по прибытию изолируют на карантин. Остальные прибывающие берут обязательства неделю находиться на самоизоляции по месту проживания", - пояснили в оперштабе.

Кроме того, AZAL c 17 июля по 28 августа раз в неделю будет выполнять рейсы по маршруту Баку-Берлин-Баку. Из Баку будут отбывать граждане стран Евросоюза, а обратно граждане Азербайджана или те, кто имеет право на постоянное проживание в Азербайджане. При этом в обоих направлениях пассажиры не менее чем за двое суток до полета будут проходить тестирование, уточнили в оперштабе.

Наряду с этим AZAL выполняет чартерные рейсы из России, Украины. 8 июля из Дубая были доставлены 188 граждан Азербайджана, сказали в оперштабе. По его словам, с начала пандемии и закрытия границ в страну воздушным и сухопутным путем были возвращены более 25 тысяч человек.

В настоящее время в Грузии возвращения на родину ожидают около 700 граждан Азербайджана, пояснил проживающий в Грузии азербайджанский активист Автандил Мамедли.

"С начала июня раз в две недели пропускают по 200 граждан Азербайджана. Им предварительно во дворе посольства Азербайджана бесплатно проводят тесты на коронавирус. На сегодняшний день остаются 700 человек. Они живут у родственников, знакомых, снимают квартиры", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Мамедли.

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