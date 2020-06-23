Миндия Горадзе. Кадр видео http://www.primecrime.ru/characters/3977

23 июня 2020, 10:21

Родные Миндии Горадзе объявили голодовку в Батуми

Миндия Горадзе был задержан в Беларуси после того, как суд в Турции 20 июня постановил освободить его из-под ареста и предписал ему в течение суток покинуть страну. Родственники Горадзе 22 июня устроили в Батуми акцию протеста, на которой потребовали от властей экстрадировать его в Грузию.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 июня суд в Батуми оштрафовал родственников отбывавшего наказание в Турции Миндии Горадзе за то, что они 5 июня попытались перекрыть автодорогу Батуми–Сарпи. Поводом для протеста стал отказ Минюста Грузии посылать запрос в Турцию на экстрадицию Горадзе. Его родственники 8 июня снова провели акцию протеста, на которой заявили, что условия заключения в Турции гораздо хуже, чем могли бы быть в Грузии.

В апреле 2019 года Батумский горсуд заочно приговорил Миндию Горадзе к 10 годам лишения свободы за "причастность к криминальному сообществу", а в июле 2018 года этот же суд заочно приговорил его к 12 годам лишения свободы, признав виновным по статьям о пребывании лица в положении вора в законе, вымогательстве и о воспрепятствовании журналистам в профессиональной деятельности. В феврале 2019 года Кутаисский апелляционный суд оставил приговор в силе. Турецкий суд полтора года держит Лавасоглы в тюрьме, продлевая его арест на один месяц. В последний раз решение о продлении срока заключения на месяц было вынесено 1 июня, сообщил "Спутник-Грузия".

Родственники и знакомые Миндии Горадзе устроили акцию протеста в Батуми после того, как узнали, что он находится на территории Беларуси. Четыре участника акции объявили голодовку потребовав от властей экстрадиции Горадзе из Беларуси в Грузию. Состояние голодающих удовлетворительное, около них дежурит бригада "скорой помощи", сообщило 22 июня издание "Батумелеби".

Суд в Турции 20 июня принял решение освободить Горадзе и дал ему сутки на то, чтобы он покинул страну, поскольку Горадзе превысил срок пребывания на ее территории, рассказал адвокат. "Ему оставалось только два рейса, чтобы покинуть Турцию в течение 24 часов – в Украину и в Беларусь. Лавасоглы (такое прозвище имеет Горадзе – Прим. "Кавказского узла") принял решение лететь в Беларусь, но и там был арестован, поскольку числится в розыске по красному циркуляру Интерпола. Суд избрал меру пресечения в 40 дней для выяснения обстоятельств и принятия решения, куда его депортировать или экстрадировать", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Горадзе Гела Николаишвили.

В Беларуси Горадзе также не сможет находится долго, если власти его освободят, то он должен будет покинуть страну в течение сорока суток, сказал адвокат. "Лучший выход для него – это приехать на территорию Грузии, где его арестуют и препроводят к месту отбытия наказания, потому что ни в одной стране он не сможет быть на свободе, поскольку подан в розыск Интерполом", – пояснил Николаишвили.

Примечание:

"Девять человек наказаны после акции в поддержку заключенного в Батуми", "Немецкие журналисты узнали о переводе подозреваемого в убийстве Хангошвили под охрану", "Семья Хангошвили получила политическое убежище в Германии".

Автор: Беслан Кмузов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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