Град повредил более 600 домов в Адыгее

18 июня 2020, 11:58

Сотни частных домов были повреждены крупным градом в ауле Хатукай Красногвардейского района Адыгеи, стихия нанесла урон посевам, сообщили спасатели.

Сильный ливень с градом в Красногвардейском районе прошел в среду вечером. "Повреждена кровля 642 домов. Также повреждена крыша в здании администрации сельского поселения и в двух детских садах", – привел сегодня "Интерфакс" сообщение управления МЧС по Адыгее.

Размер града достигал размеров грецкого ореха, с сегодняшнего утра в поселке начала работу комиссия по оценке нанесенного ущерба. "Крупным градом в ауле Хатукай повреждены кровли социальных объектов и администрации аула, крыши частных домов. Градины в диаметре достигали 2,5 см", – процитировал сегодня ТАСС сообщение МЧС по Адыгее.

Помимо аула Хатукай, от града также пострадали и жители Усть-Лабинского района Краснодарского края, который граничит с Адыгеей и соседняя станица Некрасовская. За неделю это второй случай разгула стихии. "У нас после первого града, который прошел на выходных, с пятницы по воскресенье, больше 3,6 тысячи га озимых пшеницы и ячменя побило полностью. Некоторые пострадали до 100%", – процитировал ТАСС сотрудника МЧС региона.