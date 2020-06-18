Град в Адыгее 17.06.2020. Кадр видео: Погода от шефа https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=yFWlL7J9tNI&feature=emb_logo

18 июня 2020, 11:58

Град повредил более 600 домов в Адыгее

Сотни частных домов были повреждены крупным градом в ауле Хатукай Красногвардейского района Адыгеи, стихия нанесла урон посевам, сообщили спасатели.

Сильный ливень с градом в Красногвардейском районе прошел в среду вечером. "Повреждена кровля 642 домов. Также повреждена крыша в здании администрации сельского поселения и в двух детских садах", –  привел сегодня "Интерфакс" сообщение управления МЧС по Адыгее.

Размер града достигал размеров грецкого ореха, с сегодняшнего утра в поселке начала работу комиссия по оценке нанесенного ущерба. "Крупным градом в ауле Хатукай повреждены кровли социальных объектов и администрации аула, крыши частных домов. Градины в диаметре достигали 2,5 см", – процитировал сегодня ТАСС сообщение МЧС по Адыгее.

Помимо аула Хатукай, от града также пострадали и жители Усть-Лабинского района Краснодарского края, который граничит с Адыгеей и соседняя станица Некрасовская. За неделю это второй случай разгула стихии. "У нас после первого града, который прошел на выходных, с пятницы по воскресенье, больше 3,6 тысячи га озимых пшеницы и ячменя побило полностью. Некоторые пострадали до 100%", – процитировал ТАСС сотрудника МЧС региона.

Примечание:

"Спасатели предупредили о ливне с градом в Адыгее", "800 семей остались без воды после ливня в Адыгее", "Около 400 жителей Майкопа пожаловались на повреждение домов градом".

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