Жители Ставрополя озвучили проблемы города накануне выборов мэра

10 июня 2020, 01:40

Главной проблемой Ставрополя опрошенные "Кавказским узлом" горожане назвали безработицу, состояние общественного транспорта, хаотичную застройку и вырубку зеленых насаждений.

Как писал "Кавказский узел", 30 апреля на 58-м году жизни скоропостижно скончался Андрей Джатдоев, возглавлявший мэрию Ставрополя с 2016 года. Конкурс на должность мэра города назначен на 11 июня, временно исполняющим обязанности главы города является глава одного из его районов Дмитрий Семенов.

Опрошенные 9 июня корреспондентом «Кавказского узла» жители Ставрополя накануне выборов мэра города навзвали важными для города такие проблемы, как состояние общественного транспорта и отсутствие мест для отдыха. Проведенный опрос не носит репрезентативный характер и отражает только личные мнения опрошенных горожан.

«Ездить в автобусах и троллейбусах – это как тест на «физуху» в армии. Душно - летом, мороз - зимой. Транспорт в ужасном состоянии! Машины требуют замены, ремонтом тут не обойтись», - отметил школьный учитель Дмитрий Сергеев.

«Ясно, почему транспорт плохой - чиновники в нем не ездят. А пусть пересядут в маршрутки, в которых не продохнуть и которые летят, как самолет. Им лишь бы поскорее закончить маршрут и взять новых пассажиров, чтобы получить прибыль. А как ехать - всем до фонаря», - пожаловалась пенсионерка Лидия Харченко.

«На такси перемещаться дорого и долго из-за пробок. Доехать из спального района в центр можно только за час. Мы как будто в Москве живем! Ужасное состояние дорог – дыры, колдобины, особенно в пригородных районах», - посетовала студентка Мария Круглова.

«Мало мест для отдыха, некуда пойти с детьми, в то же время город перенасыщен барами, кабаками, ресторанами. В городе мало детских площадок, скудный выбор парков. Я бы посоветовала мэру обратить внимание на молодые семьи, которые нуждаются в комфортном отдыхе», - рассказала мать двоих детей, безработная Светлана Михайлова.

Чаблин охарактеризовал кандидатов на пост мэра Ставрополя

Выборы мэра Ставрополя проходят в три этапа, рассказал 9 июня корреспонденту "Кавказского узла" ставропольский политолог, журналист, главный редактор издания "Акценты" Антон Чаблин.

Он отметил, что на первом этапе, который состоялся 1 июня, кандидаты на должность мэра Ставрополя подали документы в городскую конкурсную комиссию; на втором этапе, который состоялся 8 июня, ее члены проверили кандидатов на соответствие формальный критериям.

«Комиссия смотрит, есть ли у каждого из кандидатов высшее образование, стаж муниципальной службы. Также кандидаты проходят собеседование и предоставляют программу развития города. На данном этапе комиссия отказывает тем, кто критериями не удовлетворяет», - рассказал Чаблин.

На третьем этапе, который запланирован на 11 июня, комиссия выберет двух или трех кандидатов и предложит проголосовать депутатам Ставропольской городской думы. Парламентское голосование может также состояться 11 июня, но может быть и отложено, отметил Чаблин.

По его словам, 8 июня конкурсная комиссия отобрала из 11 кандидатов пятерых. На пост мэра Ставрополя по итогам второго этапа претендуют мэр Михайловска Игорь Серов, депутат краевой думы от Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Виктор Лозовой, министр труда и соцзащиты региона Иван Ульянченко, временно исполняющий обязанности гендиректора ГУП "Ставропольводоканал" Вячеслав Акимов и помощник депутата Госдумы Александр Куриленко.

Из пятерых соискателей Чаблин особо выделил трех. «Ситуация интересная. Выборы главы Ставрополя отличаются от прочих тем, что очевидного, единственного кандидата, поддерживаемого властью, нет. Кроме того, не участвует исполняющий полномочия главы города Дмитрий Семенов. Из пятерых кандидатов можно выделить Акимова – его в Ставропольский край пригласил лично губернатор Владимир Владимиров, Серова – многолетнего чиновника Ставрополя, бывшего главу Октябрьского района и Ульянченко – члена президиума краевого отделения «Единой России», бывшего первого заместителя ставропольской администрации», - рассказал Чаблин.

По мнению политолога, отсутствие Семенова в списках кандидатов объясняет тем, что «его фигура была переходной и компромиссной», но впоследствии он может занять кресло первого заместителя главы города.

Реальным оппозиционным кандидат Чаблин назвал Куриленко, которого он охарактеризовал как «активного мужчину, критикующего власть». «Куриленко можно считать локальной оппозицией по городским проблемам», - прокомментировал политолог.

Чаблин предположил, что победу на выборах одержит Ульянченко, так как персона Акимова не согласована с федеральным центром, а Серов в случае выхода из гонки получит должность главы Шпаковского муниципального округа, что, по мнению политологи, можно считать повышением. «Однако все это неточно и может переиграться в последний момент», - подчеркнул Чаблин.

Новый мэр столкнется с целым букетом городских проблем, отметил политолог. «Прежде всего это проблема транспорта, парковок, пробок. В городе нет троллейбусов, а те, что есть, в ужасном состоянии. Нет выделенных полос, хотя много раз обещали сделать. Стоит проблема вырубки лесов, загрязнения вод, стоков, отводов ливневок», - рассказал Чаблин. Он также отдельно отметил проблему с застройкой города. "Новые районы перенаселены, в них отсутствует инфраструктура, нет садов, школ", - заявил политолог.

При этом, отметил Чаблин, жители Ставрополя мало активны в политическом плане и мало интересуются предстоящим голосованием. «Активны пользователи соцсетей. Например, активная полемика была между сторонниками Ульянченко и Серова. Куриленко активен в соцсетях - дает конференции, ведет онлайны в Instagram, собирает наказы жителей, фиксирует проблемы. Но интерес проявляет лишь небольшая прослойка общества – те, кто интересуется жизнью города», - сказал Чаблин.

Безработица и отток образованной молодежи - главные проблемы Ставрополя

Соучредитель ставропольского регионального отделения независимого профсоюза «Солидарность» Михаил Савостин считает, что добиться реальных изменений в жизни рядового горожанина можно только в том случае, если вернуть прямые выборы мэра.

«Чтобы произошло что-то новое, необходимо вернуть прямые выборы. Чтобы люди выбирали и спрашивали со своих же кандидатов. В противном случае новых людей в политике Ставрополя не появится. Дума так и будет выбирать из тех, кого им подсунули. Одна и та же команда будет руководить. Кроме того, пятилетний срок для мэра – слишком много. Для того, чтобы себя проявить, хватит и года. Вот тогда простые люди и могут спросить с градоначальника, почему он не выполнил свои же обещания», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Одной из серьезнейших проблем города Савостин назвал безработицу. «Она развивалась и до коронавируса, но сейчас проблема стала катастрофической. Малый бизнес не может конкурировать с крупными компаниями, куда большой конкурс, и вынужден закрываться. К тому же в малом бизнесе платят мало. Идет подорожание продуктов, зарплаты же стоят на том же месте», - отметил он.

Заявил о и об оттоке образованной молодежи. «Она идет либо в военные, либо в полицию – туда, где хоть как-то платят. Часть идет торговать. Но большинство образованных кадров уезжает – в Москву или за границу», - сказал Савостин.

Выбирать мэров должны жители

Координатор Центра гражданских инициатив Северокавказского федерального округа Валерий Ледовской назвал выборы мэра Ставрополя он назвал «фарсом».

"Даже единогласное голосование городской думы за продление полномочий Андрея Джатдоева было продлением полномочий человека, которого можно было считать не распорядителем, которому было приятно оппонировать. Оставшиеся же сейчас кандидатуры мне не кажутся сильными. Есть некоторая симпатия к Александру Куриленко при всей моей нелюбви к партии ЛДПР. Он что-то делал для города в течение ряда лет. Пытался поднимать какие-то вопросы. В качестве распорядителя могло бы получиться, потому что функция местного самоуправления в нашей стране практически исчезла, а после вступления в силу поправок в Конституцию РФ исчезнет полностью. Все это отражение общего тренда по уничтожению института местного самоуправления", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ледовской отметил, что выбирать мэров городов должны жители. "Жителям Ставрополя не удалось зарегистрировать проведение ни местного, ни краевого референдума о выборности главы Ставрополя, хотя попытки предпринимались. Наверное, стоит признать, что управление городом фактически будет осуществляться с уровня края, а в некоторых аспектах - с федерального уровня. Главной города будет некий невзрачный чиновник-распорядитель. И это закономерно тому, что происходило в крае последние десять лет», - добавил он.