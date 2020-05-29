Правозащитники призвали ужесточить приговоры за "убийства чести" на Северном Кавказе

29 мая 2020, 21:28

Суды в Дагестане, Чечне и Ингушетии склонны оправдывать так называемые "убийства чести" аморальным поведением жертв, заявили авторы доклада "Убитые сплетнями-2". Доклад основан на анализе 43 обвинительных приговоров.

Как писал "Кавказский узел", "Правовая инициатива" в декабре 2018 года опубликовала доклад "Убитые сплетнями". Убийства женщин по мотивам "чести" на Северном Кавказе", рассказывающий о судьбе женщин, причинах подобных убийств и факторах сохранения этого обычая. По данным правозащитников, в период с 2008 по 2017 год произошло 33 таких случая, в результате которых всего было убито 39 человек, из них 36 женщин (92,3%) и трое мужчин. Советник главы Ингушетии назвал этот доклад безосновательным, а пресс-секретарь главы Чечни заявил, что в республике в принципе нет так называемых "убийств чести", так как отсутствуют безнравственные женщины. Представитель администрации главы Дагестана пообещал проверить данные правозащитников.

Согласно исследованию 2018 года, "наибольшее число убийств, ставших известными СМИ и правозащитникам и дошедших до суда, было совершено в Дагестане. Это связано в большей мере с осуждением подобных случаев. Меньшее число подобных убийств доходит до СМИ и суда в Ингушетии и Чечне". На "Кавказском узле" опубликована полная версия доклада.

В докладе "Убитые сплетнями - 2" были проанализированы 43 судебных приговора по делам о так называемых "убийствах чести" совершенных в Чечне (19 приговоров), Дагестане (16 приговоров) и Ингушетии (шесть приговоров). В двух случаях, произошедших в Ингушетии и Чечне, жертвы остались живы. Основная часть убийств, о которых говорится в докладе, была совершена с 2009 по 2016 год, три - в 2005-2006 годах, еще в 11 приговорах отсутствует указание на дату убийства. Авторы доклада - москвичка Ю. Антонова, старший юрист проекта "Правовая инициатива", и ростовчанка С. Сиражудинова - кандидат политических наук, президент Центра исследований глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие".

В рассмотренных приговорах говорится об убийстве 44 женщин и четырех мужчин, выжили после покушения две женщины. Убийцами во всех случаях оказались близкие родственники мужского пола. В большинстве случаев жертвой преступления становилась совершеннолетняя женщина - 38 человек. В других случаях жертвами стали восемь несовершеннолетних девочек, два малолетних мальчика и двое совершеннолетних мужчин.

Убийства женщин по мотивам «чести» на Северном Кавказе – это не какое-то изолированное явление, которое случается внезапно и неожиданно, а заключительный этап насилия после продолжительной и оставляемой без внимания непрерывной череды принуждений, давления и издевательств в отношении женщин и девочек

"Убийства по большей части совершались в бытовых условиях – дома / на участке дома / в квартире, либо на пустынной или безлюдной местности, как правило, в вечернее или ночное время, когда меньше всего свидетелей и удобнее скрыть следы преступления. Наибольшее число убийств было совершено в сельской местности. <...> Во всех изученных нами случаях убийств женщин по мотивам «чести» это было виновное предумышленное деяние, осознанное, волевое, как правило, заранее спланированное", - отмечается в докладе, опубликованном на сайте "Убийства по мотивам «чести»".

Все обвиняемые прямо указали мотивом своих действий аморальное поведение потерпевших: сексуальные контакты (как правило, после развода), измена партнеру, в том числе бывшему. В единичных случаях причиной стало то, что мужчина встретился с сестрой убийцы, несовершеннолетняя ушла из дома. Одна из жертв курила, другую подвозили до дома мужчины, одна длительное время не появлялась дома, еще одна употребляла алкоголь и общалась в соцсетях с мужчинами, другая работала допоздна.

"Убийства женщин по мотивам «чести» на Северном Кавказе – это не какое-то изолированное явление, которое случается внезапно и неожиданно, а заключительный этап насилия после продолжительной и оставляемой без внимания непрерывной череды принуждений, давления и издевательств в отношении женщин и девочек", - сделали вывод авторы доклада.

Они указали на положительные тенденции, о которых говорят 43 изученных приговора: дела об "убийствах чести" доходят не только до суда, но и до обвинительного приговора, как было во всех рассмотренных случаях. При этом в докладе особо отмечены те приговоры, которые исследователи сочли слишком мягкими.

Наибольшее количество приговоров – 19 – было вынесено по наиболее тяжкой части статьи об убийстве, существенно заниженными названы наказания, назначенные по трем делам. Так, житель Дагестана избил, а затем утопил несовершеннолетнюю дочь, которая объявила, что заключила мусульманский брак с уже женатым соседом, взрослым мужчиной. Суд назначил ему шесть лет исправительной колонии строгого режима. Суд счел смягчающим обстоятельством попрание потерпевшей "моральных устоев и общепринятых норм поведения в обществе", а отягчающих обстоятельств не нашел.

В другом случае житель Чечни задушил подушкой несовершеннолетнюю дочь, которая, по его словам, встречалась с незнакомыми парнями. Труп дочери он облил бензином и поджег, чтобы скрыть преступление. Суд назначил ему шесть лет исправительной колонии строгого режима. По мнению суда, "потерпевшая в силу своего физического или психического состояния не являлась лицом, заведомо для виновного находящимся в беспомощном состоянии <...> Несмотря на свой возраст, была рослой и выглядела старше". Авторы доклада указали на семь приговоров, в котрых суд не учел факт несовершеннолетия убитых, то есть то, что они находились в беспомощном состоянии.

Правила доказывания ... должны исключать использование любых ссылок на «затронутую честь» или «провокационное, аморальное поведение» в качестве смягчающих вину обстоятельств для уклонения обвиняемых от надлежащей уголовной ответственности

В 16 приговорах наказание подсудимым было снижено на основании "аморальности поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления". "Фактически аргументация «аморальности» – это надежда преступника на снисхождение суда при квалификации преступления и определении наказания. Поэтому нередки случаи, когда в порядке оправдания убийства женщины преступления квалифицировались как совершенные в состоянии аффекта или в результате аморального и провокационного поведения пострадавшей. Данные факторы при их доказанности и принятием судом во внимание явились способом избегания наиболее тяжкого наказания или его смягчения", - указано в докладе.

Авторы доклада призвали суды игнорировать ссылки на нарушение жертвами "убийств чести" тех или иных норм поведения. "Правила доказывания не должны быть дискриминационными по отношению к жертвам преступления (убитым) и потерпевшим (родственникам убитых); они должны исключать использование любых ссылок на «затронутую честь» или «провокационное, аморальное поведение» в качестве смягчающих вину обстоятельств для уклонения обвиняемых от надлежащей уголовной ответственности", - указано в числе предложений, с которыми выступили авторы доклада.

Отметим, что по мнению правозащитницы Светланы Анохиной, надо отказаться от термина "убийство чести", звучащего как нечто социально одобряемое. "Надо снимать положительные коннотации, оправдывающие такое убийство, возводящие его на уровень сакрального убийства, освященного традицией", – приводятся слова Анохиной в подготовленной "Кавказским узлом" справке "«Убийства чести» на Северном Кавказе".

Одним из последних резонансных дел об "убийствах чести" стало дело об убийстве жительницы Ингушетии. 7 февраля Иса Альтемиров, заподозренный в вымогательстве денег у женщин под угрозой распространения порочащего видео, погиб при задержании, прыгнув с пятого этажа. По данным МВД по Ингушетии, в квартире в этот момент находились 36-летний житель Экажево, 23-летняя уроженка соседней республики и 33-летняя жительница Магаса. Оперативная съемка была выложена в интернет. Попавшая в кадр женщина была убита на следующий день. В убийстве признался ее брат. По словам мужчины, сестра опозорила честь семьи.

17 января 2020 года Махачкалинский гарнизонный военный суд приговорил к 9,5 года колонии строгого режима жителя Дагестана, признанного виновным в убийстве сводной сестры. Суд установил, что он нанес ей смертельные ножевые ранения, когда находился в доме у родственников. Сам осужденный заявил, что девушка не слушалась его, уехала в Махачкалу и не хотела выходить замуж.