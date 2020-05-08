Четыре человека задержаны на акции протеста в Батуми

08 мая 2020, 22:45

Около 100 человек пришли сегодня к Дому правительства Аджарии в Батуми, требуя освободить двух мужчин, задержанных несколькими днями ранее. Во время митинга между протестующими и полицией произошли столкновения, МВД отчиталось о задержании четырех человек.

Резо Цулукидзе и Эльдара Антадзе были задержаны в Батуми несколько дней назад после драки. Родственники утверждают, что мужчины не виноваты в происшествии и что их задержали незаконно, передает корреспондент "Кавказского узла". Мужчины задержаны в соответствии со статьей 239 Уголовного кодекса Грузии ("Хулиганство"), сообщили в МВД.

К вечеру у Дома правительства Аджарии собралось около 100 человек - в основном члены семей, родственники и друзья Цулукидзе и Антадзе. В ходе митинга между протестующим и полицией произошла словесная перепалка, переросшая в силовое противостояние.

На кадрах, снятых "Общественным вещателем Аджарии", видно, как митингующие и сотрудники полиции толкаются и пытаются оттеснить друг друга, после чего начинаются задержания. Во время столкновений несколько человек упали на капот полицейского автомобиля. Большинство участников протеста были без масок, на некоторых полицейских также не было масок.

"Если вы не можете сделать так, чтобы соблюдался закон, то это сделаем мы", - выкрикнул в адрес правоохранителей один из протестующих.

Протестующие также потребовали, чтобы глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе вышел к ним. Они выразили уверенность, что он "должен встать на их сторону". По данным корреспондента "Кавказского узла", Рижвадзе не вышел к протестующим.

Во время митинга в центре Батуми в связи с неповиновением законным требованиям правоохранителей были задержаны четыре человека, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" со ссылкой на официальное сообщение МВД Грузии. Также правоохранители подтвердили факт задержания Резо Цулукидзе и Эльдара Антидзе, близкие которых сегодня вышли на митинг, требуя их освободить.

В МВД напомнил, что "до 22 мая включительно в Грузии действует режим чрезвычайного положения, во время которого запрещено проведение собраний, манифестаций и любых культурных мероприятий как в закрытом, так и на отрытом пространстве".

С 21 марта в Грузии действует чрезвычайное положение, с 31 марта введен комендантский час, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". С 15 апреля были закрыты для въезда четыре крупнейших города страны: Тбилиси, Батуми, Рустави и Кутаиси, говорится в обновляемой справке "Условия карантина в Грузии". К вечеру 8 мая в Грузии зафиксировано 623 случая заражения коронавирусом, 10 из них смертельные.

Как писал "Кавказский узел", 5 мая водители трейлеров, которые перевозят грузы между Грузией и Турцией, на акции в Батуми потребовали продления срока, необходимого им для поездок, прохождения таможенных процедур и оформления документов.

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справочном материале "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина - в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".