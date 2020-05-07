Полиция установила семерых участников драки в Краснодаре

07 мая 2020, 20:29

Участникам массовой драки со стрельбой в Краснодаре грозит срок по статье о хулиганстве и штраф за нарушение режима самоизоляции, сообщили в полиции.

Как писал "Кавказский узел", в Краснодаре 4 мая во дворе жилого дома произошла массовая драка со стрельбой. Прибывшие на место полицейские не застали ее участников, но занялась их поиском.

В связи с дракой на Сормовской улице было возбуждено уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Виновным грозит до семи лет заключения, а за нарушение режима самоизоляции - еще до 30 тысяч рублей штрафа по административной статье, со ссылкой на официального представителя УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко информировали сегодня "Кубанские новости".

Уже установлены личности семерых участников драки, поиск остальных продолжается. Поводом для конфликта послужил денежный долг, пишет со ссылкой на пресс-службу краевого МВД кубанское издание "Юга".

С 31 марта жителям Краснодарского края запрещено покидать свои дома, передвижение на личном автотранспорте возможно в исключительных случаях на основании спецразрешений. Созданы мобильные отряды самоконтроля для патрулирования улиц и территорий общего пользования муниципальных образований. Власти края подчеркнули, что это карантин, а не режим самоизоляции, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".