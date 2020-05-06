Массовая драка со стрельбой в Краснодаре. Кадр видео Live Kuban https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=h9vAME0lz8s&feature=emb_logo

06 мая 2020, 08:32

Полиция начала проверку после массовой драки в Краснодаре

Начаты поиски участников массовой драки, которая произошла в Краснодаре, сообщили 5 мая в МВД.

В Краснодарском крае неизвестные устроили массовую драку во дворе жилого дома в краевой столице период режима самоизоляции, сообщил 5 мая со ссылкой на ГУ МВД России по Краснодарскому краю ТАСС.

"От местных жителей поступил звонок о шуме во дворе одного из домов по улице Сормовская. Оперативная группа была незамедлительно направлена на место, однако к моменту прибытия полицейских все участники событий скрылись", - процитировало сообщение ведомства агентство.

"Это была настоящая стенка на стенку. Человек пятьдесят столкнулись в драке", - процитировало 5 мая очевидца инцидента на своем сайте издание "КП" - Кубань".

Полиция устанавливает все обстоятельства столкновения и разыскивает нарушителей порядка, сообщило 5 мая со ссылкой на представителей ведомства издание "Лента.ру".

Ранее в социальной сети "Вконтакте" 4 мая была опубликована видеозапись инцидента - произошедшей ночью 4 мая массовой драки в Краснодаре со стрельбой с участием нескольких десятков молодых людей на парковке возле многоквартирного дома.

Видеозапись инцидента опубликована, в частности, 4 мая в паблике "Типичный Краснодар" в соцсети "Вконтакте". На кадрах видно, как на парковке около дороги в Комсомольском микрорайоне произошло столкновение между несколькими десятками мужчин. В ходе драки слышен звук выстрела, после которого все ее участники начали разбегаться. К 7.00 мск 6 мая видеозапись собрала более 110 тысяч просмотров. У паблика 489 тысяч подписчиков. 

Примечание:

"Массовая драка со стрельбой произошла в Сочи", "Арестован четвертый подозреваемый по делу о стрельбе в Краснодаре", "Арестованы трое задержанных после стрельбы в Краснодаре".

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